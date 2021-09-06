定期定額買幣不是夢 幣安Binance讓你輕鬆實現定投存幣！

跟大家講一個好消息，全球最大的虛擬貨幣交易所 - 幣安 Binance 於 2021/9 領先市場推出了 (定期定額買虛擬貨幣) 的功能，就像是買基金定期定額一樣方便，因為虛擬貨幣價格震盪波動大，全天 24 小時交易不中斷，投資人往往不易掌握買點，如今透過幣安定期定額操作，分批分時買進虛擬幣分散風險、平均持有成本是最適合不過了，此外投資人也不用一下子準備比較多的資金，讓資產運用更靈活更有效率，可以說是一舉數得。

聽了上述好處，你是不是很想趕快來試試看定投買幣的魅力，準備好信用卡讓小編手把手帶著你操作吧！

(1) 首先，先到全球最大的加密貨幣交易所註冊 鉅亨 x 幣安 一鍵買幣閃電進幣圈

(2) 註冊好之後，下載幣安 APP 且登入，來到幣安 APP 首頁選擇中間 (簽帳卡 / 信用卡)，進入 (選擇加密貨幣) 的頁面，透過頁面上方搜尋功能或是自行滑動找到你想要購買的虛擬貨幣 (例如：USDT/BTC/ETH….. 等)，小編是選擇比特幣 BTC。

(3) 選好幣之後，下一頁進入到買幣畫面，請注意 “定期定額買幣” 功能選項就出現在頁面的中間 (定期購買)，點擊 (開啟) 畫面下方即會帶出定期購買期間頻率選項：分為” 每日 / 每周 / 次周 / 每月” 四種期間選擇。

(4) 選擇好買幣週期後，下一步就是輸入你想要購買的金額，金額旁的符號按下後會跳出所有幣安可以買幣的法幣列表 (例：USD/EUR…. 等)，小編這裡選擇美元 USD 為範例，信用卡買幣當日當次額度的限制為 (15 USD~5000 USD)，很適合定期買幣的投資人。

(5) 接著輸入每期你想要購買的金額，例如我每期要用 300 美元購買 BTC，就需輸入 300USD 按下確認後進入信用卡購買頁，首次購買需要填入信用卡的卡號 / 有效期限等資料，已經購買過的則可直接選擇上回購買的信用卡後按下確認。

(6) 接著畫面會顯示你這次設定的定期購買幣的相關資訊 (金額 / 週期頻率 / 幣種 / 手續費 / 第一次購買日以及下一次付款等)，確認訂單按下確定後即進入線上刷卡簡訊認證程序 (與一般線上購物相同)，最後完成程序出現成功畫面，恭喜！定期買幣成功！

備註：若您刷卡線上認證被拒，可能是該張信用卡不被授權做這類型交易，建議你再換一張信用卡進行交易。

(7) 定期買進的虛擬貨幣會直接進入你的幣安現貨錢包中，你可以隨時交易與提領；另外，與買基金定期定額一樣，已經設定好的定期買幣排程也可以隨時進行停扣或是調整購買頻率，只要回到買幣的畫面點選右上方的時鐘圖示，進入法幣交易歷史畫面選擇 (定期計畫) 就會看到你所有定期買幣的每筆訂單，選擇想要修改的訂單進入後選擇右上方的 (管理)，即可進行停止或是修改買幣頻率，是不是十分方便！(金額暫時不能修改)

(8) 只花不到 10 分鐘進行幾個步驟就可以設定完成一筆定期買幣，是不是很簡單？

<補充說明> 這邊跟大家說明一下有關幣安信用卡買幣的手續費等資訊：

幣安信用卡買幣手續費分為兩部分：1. 幣安手續費 2% 以及國際交易手續費 1.5%，合計為 3.5%。而幣安手續費 2% 是直接在買幣時先扣，國際交易手續費則是在你信用卡結帳時計入。舉個例子，如果你用信用卡刷 1000 美元買幣，實際上在幣安平台上買幣的金額為 980 美元 (幣安先扣除 2% 手續費 20 美元)，另外，你的該期信用卡帳單上則會收取一筆 15 美元的海外刷卡手續費 (1.5%)。

乍聽起來 3.5% 手續費不低，其實只要透過一些高額海外消費回饋的銀行信用卡 (2.5%~7%) 來買幣就可以省下這筆手續費用了，有的甚至於還倒賺刷卡金。下表就是目前台灣一些高回饋信用卡資訊供大家參考，詳細資訊跟條件內容還是以各家銀行公布為準：