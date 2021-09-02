台灣高鐵中秋疏運大增184班次 添Q3營收動能

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (2) 日宣布，為加強服務中秋返鄉需求，中秋疏運期間 (9/17 至 9/22) 將大幅增開 184 班次(南下 83 班、北上 101 班)，總計 6 天共提供 981 班次的旅運服務，也為第三季營運增添動能。

高鐵說明，配合交通部最新防疫管理措施，調整乘載率上限至 80%，原自 8 月 20 日已開放預購的中秋疏運各車次列車，可再釋出部分座位，並因應疏運再增開車次。

為加強服務旅客返鄉團聚需求，高鐵已完成全車隊 34 組列車整備作業，將全數投入中秋疏運，並在疏運期間延後收班。

隨著本土疫情警戒降級後，高鐵自 9 月 1 日起已增開 180 班次 (南下 90 班、北上 90 班) 列車，目前每周提供 809 班次旅運服務，恢復到疫情前 80% 運能水準，營運正逐漸擺脫疫情影響。

另外，對於防疫措施，高鐵指出，目前各車站非付費區開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，而列車上與車站付費區內仍維持禁止飲食規定，乘車時也須全程佩戴口罩並配合量測體溫，若發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助。