胸部X光不是檢查乳房！這兩種人政府補助兩年一次篩檢，降低乳癌晚期發生率、死亡率

文／早安健康編輯部

乳房攝影是將乳房壓扁接受 X 光檢查，衛福部指出，兩年一次的乳房攝影能降低 41％乳癌死亡率，並減少 30％晚期乳癌發生率；只要是 45 歲以上、未滿 70 歲的婦女，以及 40 歲以上、未滿 45 歲且二親等以內的血親曾經患有乳癌的婦女，政府都有補助每 2 年 1 次的乳房攝影篩檢。

黃致旻醫師則建議，40 歲以上女性最好乳房攝影、乳房超音波都做，她還發現不少人誤以為「胸部 X 光」就是在檢查乳房，「其實胸部 X 光是在檢查肺部、肋骨等，跟乳房無關！」

乳房攝影能發現可疑鈣化點！經期剛結束時檢查較輕鬆

和乳房超音波不同，乳房攝影可以發現乳房的「鈣化點」。良性鈣化點多半是乳房組織自然退化而形成，惡性鈣化點則可能是缺氧壞死的癌細胞，特徵是聚集較緊密，形狀長刺長角呈不規則狀。如有疑慮，有時會配合乳房超音波或做組織切片，幫助進一步確認。

不少女性害怕乳房攝影的疼痛，台南安安婦幼中心乳房外科主任黃致旻提供一個小撇步，「月經剛結束時做乳房攝影是最輕鬆的，乳房在排卵期後本來就比較腫脹，再夾下去當然會很疼痛」；至於有人擔心輻射會致癌，她也澄清，「乳房攝影的輻射暴露量非常少，就跟上空在海灘散步 10 分鐘差不多！」

原文引自：預防「新國病」！40 歲後兩年一次乳房攝影，降低 41％乳癌死亡率！

來源：《早安健康》9 月號

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