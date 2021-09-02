【Wen姐筆記】9月首戰17400分強弱 內外資不同調個股搶出頭

9 月開局，多方守穩 17400 點城池，不過進攻 17500 點城池，似乎也未能發揮攻擊火力，昨日已 17473.93 點作收，成交值微增至 3653 億元。今天又逢周五，仍需留意有不想留倉過周末的短線調節賣壓，17400 點城池與哨站成為強弱分界!

關鍵點位為 17366、17445 與 17520 點。

9 月多方首要任務，就是必須守穩 17400 點城池，確保 8 月 V 轉的成果，因此 17400 點與兩端哨站 17384 與 17416 點，為重要關鍵，站穩而 17445 點，隨時有進攻 17500 點城池的機會，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，也是台股中線能否逆轉勝的重要關鍵。而 17555 至 17600 點則是中線逆轉的重要位置，17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點，如能突破將續往 17636 與 17666 點挑戰，這也是重返 17700 點光明頂的最後 2 個階梯!

但如 17384 點未能守住，多方就得提防 9 月首戰出師不利。如回測 17351 與 71300 點城池，多方務必得守住，17300 點兩端哨站為 17313 與 17282 點如棄守，多方本波攻勢將熄火。恐回測 17255 點與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，如再棄守 17153 點，恐再次進入月線保衛戰。

昨日的盤面表現來看，敏銳的投資人也許已經發現，指數未見急攻趕路，但個股卻活蹦亂跳! 短線上只要大盤維持穩定的多方控盤格局，大咖與想要拚第三季績效的法人，將趁此機會，對想要加持的個股，加大推升力道! 短線上法人籌碼的部分，如新台幣續升，外資買盤力道不輟，中小型股將可觀察內資法人投信買盤!

不過投信也不是省油的燈，不會傻傻一直增加持股部位，昨天的投信賣超，已可發現有些持股已經提前遭到換現金的結帳作業! 因此短線上投資人可追蹤的標的，主要是投信先前買超，已經卡好位，但尚未轉賣，以及近日連續買超者，至於短線上遭到投信連賣，投資人也得留意，是否投信已開始轉為結帳，甚至要進行標的轉換! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)