〈貴金屬盤後〉市場靜待非農報告 黃金小跌

週三 (1 日) 交易，黃金期貨價格收低，遜於預期的小非農就業報告只提供黃金短暫的避險支撐力，係因投資者預期週五公布的非農就業報告將為黃金提供更明確的方向指導。

投資者關注勞動力市場數據，因該數據可確定 Fed 縮表的步伐和時機。新冠疫情最惡劣的時期，Fed 啟動每月購債 1200 億美元的措施以支撐金融市場，但在後疫情復甦階段，卻又面臨變種病毒擴散，是否需要持續寬鬆貨幣政策便引起討論。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，「在 ADP 數據公布後，美元小幅走軟，小幅提振了金價，但非常小。」

有小非農報告之稱的 ADP 就業調查報告顯示，8 月美國企業新增就業 37.4 萬人，但接受《華爾街日報》調查的經濟學家預期，8 月新增就業 60 萬人。

Erlam 表示，隨著小非農數據釋出，「這讓黃金在面對本週五的就業報告變得輕鬆，我預期屆時對該數據的反應會更大。」

「由於黃金徘徊在接近 1833 美元的 7 月高點附近，就業數據對黃金來說相當巨大，一旦突破此處，將使金價紮實返回看漲領域。」他說。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 2.10 美元或近 0.1%，收每盎司 1816 美元。黃金 8 月下跌不到 1 美元。

在 IHS Markit 公布 8 月製造業活動數值自前月的 59.5% 攀升至 59.9% 之後，黃金價格持續走低。經濟學家先前預期該數值降至 58.6%。

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