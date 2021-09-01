Arbitrum 和 Optimism 到底比 L1 便宜多少？

親自體驗 Arbitrum 和 Optimism 後，我們發現其普通轉賬成本約爲 L1 一半，Uniswap V3 交易成本僅爲 L1 十分之一。
撰文：潘致雄
由 Offchain Labs 推出的以太坊擴容方案 Arbitrum One 終於正式對外開放使用，而和它技術上相近的擴容方案 Optimism 也早已針對部分應用開放了使用，用戶現在可以在以太坊主網體驗這兩個網絡的一些 DeFi 應用了。
經過實際的體驗，這兩個網絡的交易成本的確相比以太坊主網便宜了很多，低至主網的不到十分之一，甚至有部分交易僅爲主網的三十分之一，不過相比此前兩個團隊預計的情況還存在約 10 倍的空間。
很多 DeFi 項目已經在 Arbitrum One 上線，比如 Uniswap V3、Celer 推出的跨鏈支付網絡 cBridge、借貸協議 WePiggy、交易協議 Balancer、永續合約交易平臺 MCDEX V3、衍生品平臺 SynFutures 等。另外像 imToken 和 Go Pocket 等移動端錢包也都已支持 Arbitrum One。
而此前 Uniswap V3 和 Synthetix 也已經上線 Optimism 網絡有一段時間了。由於 Uniswap V3 是目前兩個網絡均上線的 DeFi 協議，所以可以用它作爲交易成本的對比。
不過由於交易的 Gas 計算方式會被用戶的地址、交易複雜度、短時間價格波動、L2 的滯後性等多個因素影響，所以僅能作爲參考。
三個網絡 Gas 消耗計算方式不同
雖然 Optimism 和 Arbitrum 都可以做到某種程度的 EVM （以太坊虛擬機）兼容，但是還是和主網上的 Gas 計算方式有所不同。所以在對比這些網絡的成本時，是無法直接使用 Gas Used 這個參數的。
比如說，以太坊主網的普通轉賬的 Gas 消耗是固定的 2.1 萬，但是在 Arbitrum 上的 Gas 消耗是 64.4 萬，在 Optimism 上是 88 萬。具體的 Gas 消耗的計算方式，可以參考官方的一些文檔，而且 Gas 的計算方式可能也會隨着網絡被更多人使用後，進一步優化調整。
Optimism 上 ETH 轉賬的 Gas 消耗爲 88 萬
所以本文的體驗對比以及具體的 Gas 消耗是儘可能在同一時間內進行同類交易後統計得出的，但是這可能會存在一些誤差。
Optimism：
https://community.optimism.io/docs/developers/fees.html
Arbitrum：
https://developer.offchainlabs.com/docs/arbgas
進入 L2 網絡的成本：Optimism 爲 Arbitrum 的 2 倍
用戶在使用 L2 的應用之前，需要將自己在 L1 上的資產通過「網關」或者「橋」的方式充值到 L2 網絡中，然後纔可以與 L2 版本的應用進行交互。
Arbitrum 的代幣「橋」
而這個進入 L2 的成本在如今 Gas Price 不到 100 Gwei 的水平下，可能需要幾十美元左右的成本，約爲以太坊主網 ETH 轉賬的 4 倍至 10 倍。
由於進入 L2 網絡的成本是發生在以太坊 L1 上的，所以可以直接用 L1 交易中的 Gas Used 參數進行比較。以 ETH 轉入 L2 爲例：
- Arbitrum 的網關的 Gas 消耗量爲 9.1 萬（約 30 美元）；
- Optimism 網關的 Gas 消耗量爲 21 萬（約 70 美元）；
- 以太坊主網中 ETH 轉賬的 Gas 消耗量爲 2.1 萬（約 7 美元）。
普通轉賬的成本：約爲 L1 的一半
同一網絡中的資產轉移也是非常常見的用戶場景，比如 Arbitrum 用戶之間的轉賬、Optimism 用戶之間的轉賬、以太坊 L1 上用戶之間的轉賬。
以 ETH （3500 美元）資產爲例，在 Gas 沒有較大波動的同一時期內：
- Arbitrum 上進行一次轉賬的成本約爲 0.000716 ETH （2.5 美元）；
- Optimism 上進行一次轉賬的成本約爲 0.000838 ETH （2.9 美元）；
- 以太坊主網的轉賬爲 0.001995 ETH (7 美元)。
Uniswap V3 的交易：僅 L1 的十分之一
Uniswap V3 是目前部署在以太坊 L1、Optimism 和 Arbitrum 三個網絡的 DeFi 交易協議，雖然他們部署的代碼可能不完全相同，但還是可以作爲一個參考。
以固定數額的 ETH （3500 美元）交易爲 USDT 爲例，在 Gas 沒有較大波動的同一時期內：
- Arbitrum 交易的成本約爲 0.00122 ETH （4.30 美元）；
- Optimism 交易的成本約爲 0.0012648 ETH （4.4 美元）；
- 以太坊主網交易的成本約爲 0.01771 ETH （62 美元）。
爲 Uniswap V3 增加流動性：Optimism 優勢明顯，僅 L1 的三十分之一
Uniswap V3 提供流動性後會鑄造 ERC-721 的 NFT，這是一個和上述幾種交易完全不同的交易類型。
Uniswap V3 在 Optimism 上的 TVL 和交易量數據
以提供 ETH （3500 美元）和 USDT 的流動性爲例，在 Gas 沒有較大波動的同一時期內：
- 在 Arbitrum 中提供流動性的交易成本約爲 0.0044796 ETH （16 美元）；
- 在 Optimism 中提供流動性的交易成本約爲 0.001253 ETH （4.4 美元）；
- 在以太坊主網中提供流動性的交易成本約爲 0.03456 ETH （120 美元）。