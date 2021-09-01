〈焦點股〉先進光、新鉅科挾漲價利多攻漲停 光學股啟動補漲

市場傳出，筆電鏡頭廠先進光 (3362-TW)、新鉅科 (3630-TW) 陸續通知客戶調漲報價，激勵 2 檔個股今 (1) 日開盤跳空漲停，也讓沉寂已久的光學族群啟動補漲一吐悶氣，車用鏡頭廠佳凌 (4976-TW) 同步亮燈漲停，今國光 (6209-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等漲勢都相當凶猛。

新冠肺炎疫情帶動遠端商機，在教育 Chromebook 強勁需求支撐下，今年全球筆電出貨將再創新高，達 2.36 億台、年增 15%。筆電鏡頭廠近來罕見調升報價，先進光傳出已通知下游模組及品牌廠，9 月起漲價 10% 至 20%，新鉅科同步通知客戶漲價 5%，引發市場熱議。

先進光 6 月下旬股價自百元高點回落，隨後一路走跌，甚至一度回測年線，今日在漲價利多加持下，股價直奔漲停，達 78.3 元；新鉅科同步登上漲停價 44.7 元，攀近月新高。

光學類股今天量價齊揚，佳凌也亮燈漲停，達 74.5 元；玉晶光盤中強勢大漲逾 8 %，重返 500 元大關；今國光一度登頂，達 34 元，隨後漲勢逐漸收斂至 3%；大立光同步走揚，盤中上漲約 1.5%，最高來到 2725 元；亞光盤中勁揚逾 4%，午盤後漲幅逐漸縮至 1% 左右。

隨著蘋果新機發表倒數，光學等電子題材逐漸加溫，大立光透露，8 月接單比 7 月好，9 月也將高於 8 月，力拚第三季底拉升產能利用率至滿載，同時提高良率，穩住毛利率，此外，大立光積極搶攻車用市場，成立子公司大根光學，專注資源滿足客戶端需求。