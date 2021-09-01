這幾檔8月營收有望創新高 快加入口袋名單

盛群 (6202-TW) - 聯電集團 MCU 概念股

因產品組合改善，毛利率近 52% 創歷史新高。目前公司訂單需求強勁，明年 2022 年接單已達到預估的 70%，加上轉投資的代理商獲利成長，貢獻於盛群的業外收入，本業、業外雙雙成長，目標價 155-160 元，8 月營收預估 6.3 億元， 月增 + 0.5-1%，年增 + 30-35%。

欣銓 (3264-TW)- 車用電子，IC 設計測試廠

客戶訂單量滿載，下半年、明年展望都很樂觀，目前已積極啟動擴產。5G 相關晶片需求佳與報價上漲帶動影響，8 月營收預估，月增 + 2.5-3.5%，年增 + 30-35%。

瑞昱 (2379-TW)- 蘋概股，IC 設計指標

網通晶片需求維持於高檔，但因晶片製造相關成本將持續增加若沒有轉嫁成本給客戶會進而影響獲利能力，且需額外投入 RD 資源擴增晶圓來源，加上 2022 年 PC/NB 出貨是否持續成長變數仍多，操作會偏保守。8 月營收預估， 月增 + 0.5-1%，年增 + 30-35%。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險