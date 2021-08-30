〈書摘〉「高月息」、「穩賺不賠」……當心，愈誘人的話愈可能是詐騙！

金融詐騙手法愈來愈多變，例如，常有人會接到自稱是某某股票老師，要求你加 line 以獲得明牌的電話，或是偽裝銀行登入通知的釣魚簡訊等等，層出不窮，而且根據警政署的統計，白領階級還是最容易上當的族群。《華爾街日報》專欄作家傑森茲威格，就為民眾精闢分析了詐騙集團常用的手法和話術，看懂了就能夠提高警覺，從此不再受騙上當。

太過美好的投資，通常就是騙局

2009 年早期，史丹福集團推出被他們稱為「定期存單（CDs）」的產品，吸金至少 80 億美元，結果最後宣告倒閉。史丹福定期存單的利率高達 7％以上，但當時市場利率僅在 3％上下。

史丹福集團堅稱，他們的定期存單是投資在流動證券（LiquidSecurities）上面，回報可以高達 16％，「錨定在經得起時間考驗的保守標準之上」，而且是由加勒比海安提瓜島（Antigua）上的資產管理機構密切監督。

然而，當一個本來應該平淡無奇的定期存單，突然變成能付出市場平均利率兩倍多的投資，同時又由曖昧不明的外國監管機構來做品質管控，就有值得懷疑之處。

實際上，史丹福集團的所謂「定期存單」，看起來是虛構的，其營收似乎也被其創立者艾倫．史丹福（R. Allen Stanford）挪用在他的遊艇及喜愛的板球比賽上面。投資者投進去的數以億計美元，絕大部分可能永遠都追不回來。

那些理財騙子經常採取的手法，是以月為單位來推銷回報。每月 5％的投報率聽起來很合理，也很可行，而且跟你所熟悉的定期存單或抵押貸款利率也差不多。只不過，你所熟悉的其他利率是年利而非月利，如果你把月利 5％乘以 12 就會發現，其實年利是 60％。

一個投資項目是騙局的最明顯跡象，就是對方承諾會有高回報。華倫．巴菲特是全球公認最傑出的投資者，在他的理財生涯中，平均年投報率大約是 20％多一點。那麼，你為什麼要去相信，一個你從未聽說過的人，有辦法讓錢每年成長 60％，甚或 100％？

這些話術八成是詐騙，千萬別上鉤

騙子都傾向於使用一些標準的字彙或用語，其中包括會讓你熱血沸騰的字句。以下就是一些騙子愛用的話術，通常，在理財方面行為正當的人很少會用到它們，可千萬要提高警覺：

這是個祕密。

你不會有損失的。

每週可賺 ×××× 美元。

這些錢等於是送給你。

我會站在你這邊。

這是個限時優惠。

我絕不會騙你。

機密提案。

這是有保證的。

你在怕什麼？

希望建立起彼此的商業關係。

一生難得一次的機會。

我需要一些你的帳戶訊息。

我會讓你的錢加倍。

這是肯定的。

你如果現在不做，以後會後悔。

你要趕快了。

你難道不想要有錢嗎？

信任我。

每月投報率。

我可以讓你變成百萬富翁。

轉帳。

不趕快擁有它，你的損失可大了。

對你來說，不會有壞處。

這個是一級的大銀行。

低風險高回報。

好處太大了。

我要你現在就抓緊機會。

如果聽到對方使用上述的字句，不一定就意味碰到不老實的人，但這卻是警告你必須抱持懷疑的態度，謹慎應付的跡象。永遠要記得：「如果一件事情聽起來好得難以置信，那麼它就是真的不可信。」

來源：樂金文化