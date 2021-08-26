三分鐘瞭解 Skyrim Finance：多鏈部署的去中心化結構性金融市場

Skyrim Finance 是一個多鏈去中心化的結構性金融市場，通過固定利率和槓桿收益產品幫助不同投資者獲得風險調整後的回報。

撰文：Zeo Zhang

結構化產品，說簡單點就是各種基礎金融工具通過搭樂高積木的方式互相組合從而產生的一種新的金融工具，它將金融衍生交易融合於傳統的固定收益產品中，一方面巧妙的規避了一些監管需求，另一方面也能夠爲不同風險偏好的投資者提供更加「量身定做」的投資選擇。在傳統金融市場中，結構性產品已發展成爲不可或缺的一部分。

Skyrim Finance 是一個多鏈去中心化的結構性金融市場，目標是成爲 DeFi 生態系統的 Robo-Advisor，通過固定利率和槓桿收益的 DeFi 產品幫助不同投資者獲得風險調整後的回報。Skyrim Finance 將首先建立在以太坊和幣安智能鏈上，在以太坊和幣安智能鏈上平穩運行之後，Skyrim Finance V2 計劃使用 Substrate 框架集成到 Polkadot 上，以便支持多鏈 DeFi 互操作性。

無論是對於傳統金融市場還是 DeFi 來說，投資者都可以通過風險偏好的差異進行簡單的分類，一類是追求高風險高收益的激進交易者，另一類則是厭惡高風險追求穩健增長的羣體。Skyrim Finance 希望通過構建一種適合這兩個目標市場的混合產品，一方面能夠讓低風險 DeFi 用戶享受到穩健的固定利率收益，另一方面也能夠讓高風險 DeFi 用戶通過多種流動性策略槓桿實現更高收益。

2021 年 5 月 17 日， Skyrim Finance 完成 210 萬美元的第一輪私募融資，AU21 Capital、Spark Digital Capital、Exnet Capital、Blocksync Ventures、MANTRADAO、X21、ZBS Capital、Kyros Ventures、VBC Ventures、CryptoJ、Illusionist Group、Wings Ventures、GFS Ventures、Tenzor Capital、Titans Ventures、Poolz 參投。

Skyrim Finance 機制介紹

爲了滿足不同投資偏好的 DeFi 用戶，Skyrim Finance 推出 dTRANCHE 產品。用戶質押資產即可選擇生成兩種類型代幣：

Senior Token （以下簡稱 ST）

若用戶更喜歡低風險穩健收益的投資方式，可以質押資產生成 ST。ST 可以購買 Senior Loan 代幣（S-Loan）獲得固定年化收益。

Junior Token （以下簡稱 JT）

若用戶更喜歡高風險高收益的投資方式，可以質押資產生成 JT。JT 可以購買 Junior Loan 代幣 (J-Loan)，有機會獲得比 ST 持有者更高的收益，但也需要承擔實際收益率 < 預期收益率的風險。

S-Loan 和 J-Loan 在相應的利率產品中與其抵押物保持 1:1 的關係，例如 Compound （C-token），AAVE （A-token）和 Sushiswap （LP-token）等。

在 Skyrim Finance 內置的收益聚合器驅動下，來自用戶的資產將會進入 Uniswap 等 DeFi 項目產生收益，並按照用戶認購份額，將產生的收益返還給用戶。同時，用戶可以使用提款功能贖回他們的 ST 和 JT，並收到返還的抵押品。

這一過程中：JT 用戶可以獲得更高槓杆收益，但面臨劇烈市場波動時，也將有可能面對資產損失風險；ST 用戶可獲得收益穩健但較低的收益率，但但面臨劇烈市場波動時，ST 用戶不用擔憂資產損失，因爲 ST 用戶的收益率受到 JT 用戶的保障。簡單來說，這種分層與傳統風險分級基金中優先劣後的設計非常相似，其中 ST 即爲「優先」，而 JT 則是可以享受額外收益但需要承擔整個系統風險的「劣後」。

爲避免因流動性不足導致的收益波動問題，Skyrim Finance 在選擇合作 DeFi 項目時更傾向於選擇在行業中具有一定聲望並且具備足夠 TVL 的項目。因此，Skyrim Finance 初步選擇的第一批合作項目爲：

貸款： Maker、Compound、AAVE

交易所： Uniswap、Sushiswap、1inch

衍生品： Synthetix、Hegic、Cover

Skyrim Finance 雙代幣經濟模型

Skyrim Finance 生態存在兩種代幣：TRANCHE 和 SKYRIM

TRANCHE 是協議的治理代幣。代幣持有者可以創建提案並投票。該項目將由完全使用二次投票的社區管理。用戶可以通過以下方法獲得 TRANCHE 代幣：

質押獎勵： TRANCHE 持有者可以質押他們的代幣以賺取更多 TRANCHE。

鑄造： 存入 SKYRIM 即可鑄造 TRANCHE。

流動性挖礦：在結構性融資池中提供流動性將獲得 TRANCHE 代幣獎勵

SKYRIM 是協議中實用型、激勵型代幣，用戶可以通過以下方法獲得 SKYRIM 代幣：

流動性挖掘和獎勵：在結構性融資池中提供流動性的做市商將獲得 SKYRIM 代幣獎勵。

治理激勵：積極參與治理提案的真實用戶將可獲得 SKYRIM 代幣獎勵。

對未來開發者的資助：SKYRIM 代幣將用於未來的創新產品和解決方案。

SKYRIM 總髮行量爲 1 億，其具體分配規則如下：

團隊：10%

顧問：5%

種子輪：8%

私募：20%

公募：5%

營銷基金：15%

流動性挖礦獎勵：25%

項目發展儲備：12%

Skyrim Finance 未來發展規劃

2021 年 8 月 31 日，Skyrim Finance 將於 THORSTARTER 上進行 IDO，此次公開發售爲 THORSTARTER 首個 IDO 項目，代幣沒有鎖定期。

據 Skyrim Finance 官網信息顯示，今年三季度 Skyrim Finance 還將完成在以太坊和 BSC 上的部署，並將在年底前推出固定利率 Vault 測試網。明年年初 Skyrim Finance 將啓動流動性挖礦計劃，併發布 V2 版本發展路線圖。

作爲一個具有風險調整回報的 DeFi 產品生態系統，Skyrim Network 還規劃將「現實資產引入 DeFi 世界」方面展開深度研究。值得一提的是，Skyrim Finance 使用 ERC-721 標準 NFT 代表用戶資產，在萬物皆可 NFT 的基礎上，現實世界中的住房、汽車等也可通過 NFT 作爲資產在鏈上交易流轉，這也爲 Skyrim Network「鏈下資產鏈上集合」以及推動 DeFi 走向現實主流打下較好基礎。