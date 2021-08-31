內資愛台股 衝刺季底作帳？

台股從波段高點拉回下修近 1400 點，週一 (8/23) 開紅盤一路走高，終場漲約 400 點，上週我就提醒大家不需要對行情太過悲觀，按照時間波計算本週就能見到反彈，尤其內資大團結用力護盤買台股，投信自 8/6 以來買超近 90 億元，八大官股光上週就買了 247 億元，加上政府基金進場，台股週一總算穩站前一日高點 16,507 點之上，短線止跌訊號出現，只是台股量能不到 4 千億元，上面均線蓋壓，近期仍屬震盪整理格局。

外資週一反手大買台股 142 億元，新台幣同步收漲，除了因為台股很多股票已經殺很大，還因為台股底子確實很厚。台灣 7 月外銷訂單再報喜訊，不但創同期新高且連 17 紅，預估 8 月還會再成長；另外 7 月份的工業生產指數和製造業生產指數雙成長，兩者一樣創同月新高並連 18 紅。其中積體電路業因為 5G、HPC、IoT、車用需求實在太強烈，加上消費性電子記憶體容量提升，讓晶圓代工出現連續 21 個月的雙位數成長佳績。接下來蘋果新品要上市，生產拉貨動能只會更強勁。

蘋果 iPhone13 預估初期出貨 1 億支，首批支援毫米波 (mmWave) 的 iPhone13 就高達 6000 萬支，因為現在全球都致力推展 5G，未來不論是高速運算、電動車、物聯網全都需要靠 5G 搭橋。

毫米波已是未來趨勢，高通 5G 手機晶片已經可以支援應用，聯發科 (2454) 明年要推出的天磯 20005G 晶片也會開始支援毫米波，而蘋果 iPhone 13 為了升級毫米波，單機搭載整合天線封裝 (AiP) 模組的數量會由 3 組增加到 4 組，而隨蘋果導入，也將帶動非蘋手機大舉跟進。AiP 封裝的日月光投控 (3711) 及 BT 載板的景碩 (3189) 將是最大受惠者。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1452 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：Just in time→Just in case

◎封面故事：內資愛台灣 衝刺季底作帳？

◎投資總舖師：漲價行情發酵 IC 股挑誰？

◎台股照明燈：封測族群進入旺季止跌反彈

◎五福臨門：台股反彈指標：貨櫃三雄、晶圓雙雄、電動車