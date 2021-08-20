〈陸港盤後〉醫藥和白酒股重挫 上證指數跌1.1% 恒生科技指數續挫

監管憂慮蔓延下，大陸股市周五 (20 日) 續挫，上證指數收跌 1.1%，本周下挫 2.5%，外資出逃也為股市帶來壓力。

截至收盤，滬指跌 1.10%，報 3427.33 點，深成指數跌 1.61%，報 14253.53 點，創業板指跌 2.61%，報 3192.90 點。兩市成交額連續 23 個交易日突破兆元人民幣，北上資金全天再度大幅淨賣出 108.16 億元，連續兩日淨賣出超百億，為 2015 年 7 月以來首次。

港股同樣跌跌不休，恒生科技指數連 7 日下跌，跌 2.46%，再創歷史新低，基準恒生指數跌 1.84%，收報 24898.72 點。

釀酒板塊重挫

陸股盤面上，醫療及醫藥、釀酒板塊重挫領跌兩市，貴州茅台盤中跌超 5%，股價失守 1600 元大關。

消息面上，盤中傳出國家發改委價監局針對白酒價格召開座談會，引來市場恐慌。據部分分析師透露，政府相關部門應該是出於防止白酒過度漲價，導致白酒市場泡沫化的出現，所以才發出這樣的《通知》，並召開座談會，但不至於造成太大影響。

相較於醫療及酒股，傳統藍籌包括地產、基建和券商，先前已跌至低點，表現相對強勢，緩衝了下跌趨勢。

「恒大系」漲跌互現，恒大汽車漲 5%，恒騰網路跌 4.52%，中國恒大跌 1.6%，恒大物業漲 0.17%。8 月 19 日，恒大集團接受了人民銀行、銀保監會的約談。對此，恒大表示，恒大集團將全面落實約談要求。

後市展望

對於後市，銀河證券認為，後市 A 股市場出現系統性風險可能性較低，流動性仍然合理充裕，因此風險釋放後對後市不必過度悲觀，但市場向上動力不足，仍需注意風險，風格輪動的結構性行情概率較大。

萬和證券分析，近期市場始終受到三方面的困擾，一是經濟增長動力；二是流動性；三是政策。任何一點出現變換都有可能對市場帶來情緒上的波動。