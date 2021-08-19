全聯鑽石鍋印花換購活動回來了 估將再推升業績增10%

連鎖超市龍頭全聯今 (19) 日宣布，過去印花換購活動最受歡迎的一檔「Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋」再度回鍋，並首次在自家的 PX Pay 推數位印花功能，還找來藝人蔡依林宣傳，樂觀看待本檔將再突破歷史換購記錄，帶動業績年增至少 10%，並推升 PX Pay 支付率達成年底達 40% 目標。

全聯說明，全店印花活動自 2015 年執行至今，從每年 1 檔到每年 2-3 檔，至今已邁入第 12 檔活動，涵蓋雙人牌、德國廚具精品品牌 WMF、Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋、英國首席主廚傑米奧利佛 (Jamie Oliver) 所獨家開發的專業廚師刀具、果汁調理機等，皆帶動市場熱潮。

全聯統計，其中又以 Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋最受消費者喜愛，不僅創下歷年最多 20 億元加購金額，該檔鍋具更換購約 70 萬件，創歷年之冠，因此，此次再度呼應消費者需求，且全系列均為下半年於台灣全新上市新品，換購價可現省近 2 萬元，預料將再掀起一波換購高峰。

另一方面，全聯自 2019 年 5 月 24 日推出 PX Pay 至今，累計下載數破 1000 萬、註冊會員數近 800 萬，為考量主要客群使用習慣，全聯新推出數位印花功能，可併行收集實體印花和數位印花，並於換購商品時一同計算，目標藉此進一步推動 PX Pay 支付率從目前的 36% 達到年底 40% 的目標。

據全聯內部數據統計，過往推出的 11 檔集印花換購活動，共已換出超過 1100 萬件商品，總換購金額突破 110 億元，平均每檔可創造 10 億元業績，尤其鍋具類共已換購超過 260 萬件，其次為刀具也累計換購 220 萬件，小家電則有 100 萬件，深受家庭主力客群的青睞。