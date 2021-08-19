廉手童心拒私菸 一起成為道德勇氣的先鋒

文．卓瑋慈

財政部北區國稅局政風室往年皆舉辦園遊會或是表揚大會等宣傳活動，向國人宣導「防制私菸」及「廉潔誠信」的相關議題，藉由家庭的參與，讓家長帶領孩童一起建立正確觀念。

今年因疫情因素，活動改為線上徵件活動，本次活動名稱「廉手童心拒私菸，玩轉創意達人 show」，希望藉由孩童的無限創意及想像力，將「防制私菸」及「廉潔誠信」的議題以照片或影音的方式呈現，並透過網路回饋學習心得。

徵件分為「防制私菸」及「廉潔誠信」兩大主題，孩童可選擇其中一種主題創意發揮。「防制私菸」主題傳達拒絕私菸、檢舉未稅菸品的意識。從稅捐角度出發，了解政府如何運用稅金完善社會的運作，並鼓勵大家「不用、不選、不買」來歷不明私菸並勇於檢舉。而「廉潔誠信」是希望孩童能夠誠實、有信用，從身邊的事情做起，遇到不正確的事情勇敢揭發，當一個守法又正義的好公民。

透過童言童語，將嚴肅的議題變成創意有趣的比賽，除了讓孩童瞭解相關知識外，家長們參與的過程中也能再次透過孩子的視角認識菸稅菸捐及廉潔誠信。本次活動獲獎的優秀作品未來也有機會於國稅局相關活動展示，讓孩童的作品能夠引發共鳴，成為撼動社會的巨大力量。

過往的活動侷限於部分區域，而本次網路徵件活動將觸及全國，除有【創意照片組】，由全國國小以下學 (幼) 童參加外，並特別開設【公益影片組】邀請偏遠地區國小學童參賽，期讓大眾看見偏遠地區孩童的獨到思維。

活動將邀請專業評審委員選出各組前 3 名及佳作 2 名，並提供優渥獎金 1 萬元至 1 千元不等 (詳情請見活動簡章)，歡迎學童踴躍參與，一同打擊私菸，誠實守法。

徵件活動自即日起到 9 月 15 日，邀請全國小學生及幼兒園學童，將拒絕私菸、廉潔誠信的議題融入至作品中，總獎金高達 5 萬元，活動詳情請見官方網站：https://clean-show.ntbna.gov.tw 或撥打活動專線:(02)77251356 #2102 或 2103。

來源：《理財周刊》1095 期

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