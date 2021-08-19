經濟真亮眼 台股跌得慌

洪寶山

COVID-19 疫情爆發之前的 2019 年，中國單季 GDP 分別是 6.4%、6.2%、6%、5.8%，也就是說，自 2018 年美中貿易戰爆發以來，在高關稅與科技制裁，中國的經濟局勢是逐漸嚴峻，當時市場大多認為 2020 年中國 GDP 應該會落在 5.5%-5%，而且可能是常態性。

但疫情打亂了一切，因大規模的封城，2020 年中國第一季 GDP 跌到 - 6.8%，讓北京政府有了強力救市的正當積極理由，於是在疫情清零、一兆人民幣減稅與報復性消費的刺激，2020 年全年的 GDP 挽回到 2.3%，意思是自第二季起 GDP 分別為 3.2%、5.7%、7.1%，等於 2020 年下半年回到 2015 年的水準，甚至 2021 年第一季 GDP 達 18.3%，幾乎是 2007 年以前的大基建時代水準。

中國不愛通膨 強力穩定物價

從那開始，便傳出缺芯、缺櫃的供不應求訊息，甚至是通膨超預期上升，但十四億人口的中國最不喜歡通膨，於是從第二季開始打壓鐵礦砂，甚至中國發改委把銅、鋁、鋅等國家儲備投放拍賣，並表示後續繼續投放儲備，維持物價穩定的心態明顯。

換言之，北京政府發現救經濟的力度過猛，於是開始踩煞車，七月過後，一連串的政策改革出台，然後人行意外全面降準，七月二十八日上證指數跌破年線支撐，來到 3312 年度低點，反映第二季 GDP 7.9%，略低於市場預期。由於今年下半年的基期較高，不排除第三、四季 GDP 遞減，估計上證指數的修正還沒結束。

習近平要打破連任二屆就交接的慣例，為了要順利連任，在政策上再次祭出反貪腐，局勢類似 2013-2014 年的背景，當時在經濟上也正好遇上供給側改革。

疫情衝擊美國 經濟迅速復甦

美國的疫情晚了中國一季才爆發，GDP 的低點落在 2020 年第二季的 - 31.2%，隨後第三季大反彈到 33.8%，第四季 4.5%，全年 GDP 為 0.5%。從這個角度來看，COVID-19 疫情造成的經濟衰退可以說是史上最短的週期，僅一年不到的時間，經濟就回到復甦的軌道。

但所有人的心裡都清楚，這個復甦完全是各國政策強力救援所支撐的，儘管疫情還沒結束，各國政策也不會輕易放手，但關鍵是供應鏈與物流的不順暢，造成通膨壓力超乎預期，以至於已經有俄羅斯、加拿大、巴西等國已經進入到升息循環，其中巴西與俄羅斯已經升息三次，匈牙利、捷克、墨西哥也已升息一次。

雖然聯準會安撫市場情緒，認為通膨超預期只是暫時的，但是 Delta 變異病毒兇猛，就連聯準會主席鮑爾在出席市政廳會議活動時都表示：「尚不確定 Delta 變異病毒是否會嚴重影響經濟復甦」。儘管美國六百至八百萬人失業，聯準會也極力維持 2023 年才考慮升息的立場，但不可否認的是，聯準會如何拿捏暴走的通膨與眾多失業人口之間的貨幣政策平衡，並且得到市場的認同，這的確不是件容易的事，稍有不慎，就可能引發市場恐慌的情緒，壓垮股市。

減債縮表危機 美股潛在壓力

事實上，華爾街投行已經趕在八月二十六～二十八日的全球央行年會之前，針對美股紛紛提出警語，說穿了就是擔心 2013-2014 年的縮表危機在今年下半年重演。例如美國銀行在十七日一份報告中表示，標普 500 指數夏季漲勢延續至八月中旬後，該指數正面臨巨大風險。

無獨有偶，摩根士丹利認為在 2021 年剩下的時間裡，標普 500 指數不會有太多上漲空間，理由是明年的企業盈利低於市場預期、企業所得稅上調的風險、聯準會縮減購債規模的措施，都將對標普 500 構成壓力。

對於縮表，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示，聯準會在今年底開始縮減購債計畫可能是「合理的」，不過聯準會也承諾過在經濟實現充分就業之前不會加息。上次，前聯準會主席柏南克就是在八月的全球央行年會釋出縮表訊息，這也是為什麼外資在八月份始終保持台指期約三萬口的淨空單。

八月壓低進貨 季底法人作帳

對台股的股民來說，最近應該很悶，明明景氣很好，出口及投資熱絡，抵銷掉防疫管制的影響，主計總處七月三十日公布第二季 GDP 成長概估 7.47%，不僅較六月預測上修 0.54%，且高於疫情前預測的 7.16%，但是第三季台股硬生生的跌了 1616 點，外資在七月份賣超上市 1220.99 億元，八月又因 MSCI 季度調降權重的因素，截至十八日為止僅買超 12.97 億元，造成電子與航運的旺季效應失靈。不過，好消息是，在逆境中已經有領先股突破新高，相信八月是壓低進貨格局，目的就是為了九月季底法人作帳。

來源：《理財周刊》1095 期

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