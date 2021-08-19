商自用雙加持 祺驊營收寫新高

疫災爆發後，家用健身設備蓬勃發展，歐美地區陸續解封，健身器材擁有商用及家用兩大市場加持，廠商營運可望逐季成長。

【文／劉瓊雯】

在運動人口快速增加之下，健身風氣近幾年迅速崛起，如今運動的風氣已與過往大不相同，即便沒有減重需求，為了維持體態，追求線條，也會開始做運動維持，因此運動儼然已成為大多數民眾生活的一部分，健身房就在這條件下，如雨後春筍般不斷擴散。

不過在新冠肺炎疫情爆發的二○二○年，健身房被迫關閉，營運受到影響，相對推升健身環、運動手環、還有自主訓練器材等家用健身設備蓬勃發展，儘管目前歐美地區已陸續解封，但是在疫後生活型態改變下，家用健身的需求仍居高不下，在「商用」及「家用」兩大市場雙重加持下，預料健身器材市場將迎來強勁復甦力道。

室內健身器材穩健成長

根據經濟部統計處公布的資料顯示，受惠全球運動健身風氣盛行，體育用品產值自一六年起逐年增加，在一九年正式跨越五○○億元大關，二○年產值逼進六○○億元，達五九八億元，連續五年創歷史新高，年增十三．四％，隨歐美健身器材需求持續成長，二一年截至五月為止，體育用品產值年增九六．四％，來到三五三億元，預估全年可望續創佳績，一舉突破六○○億元。

當中，室內健身器材為成長的主力，產值穩定成長，一八年正式突破二○○億元大關，達到二二三億元，年增八．二％，一九年再成長至二六四億元，年增十二．三％，二○年受疫情影響，在家運動風氣興起，取代健身房的習慣，進一步帶動家用跑步機、踏步機等需求急遽攀升，產值達三五九億元，年增三五．七％。

隨歐美歐美疫情減緩，再加上健身房取消戴口罩政策，返回健身房的民眾已越來越多，根據美國媒體報導，截至五月底為止，美國健身房客流量已恢復到一九年同期的九四％。另外，還有研究調查發現，疫情後約九○％以上的民眾選擇回到健身房，同時衍生出健身房結合在家運動的複合模式，在「商用」及「家用」兩大市場加持下，推升國內二一年前五月產值攀升至二二九億元，年增一四九％。因此，國內健身器材廠的營運可望逐季看好。

喬山是全球少數能橫跨家用、商用兩大市場的健身器材廠商，目前市占率已位居全球前三大，也是歐美最大連鎖健身房的供應商，與健身房合作相當緊密，隨著歐美解封並在健身房金流穩固之後，接下來的擴張及器材汰舊換新需求陸續開出，商用健身器材銷售已見回溫，再加上大客戶星球健身房（Planet fitness）展店力道加大，預計將推升下半年商用健身器材出貨大幅度的彈升；此外，近期市場傳出，喬山已打入全球家數最多的連鎖健身房 Anytime，據了解，目前開始小量出貨歐洲地區，未來若能擴大供應，對業績貢獻可期。至於家用市場，喬山已布局家用產品與通路，將持續推出新品搶占市場，增添營運動能。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2157 期

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