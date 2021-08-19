〈貴金屬盤後〉黃金收低後 Fed發布會議記錄 電子盤走高

週三 (18 日) 交易，黃金期貨價格收低，但在 Fed 公布 7 月下旬會議記錄後上漲，該記錄顯示央行今年稍晚可能會開始縮減危機時期實施的寬鬆政策。

Gold Bullion Strategy Fund (QGLDX-US) 聯合投資組合經理 Jason Teed 表示，由於 Fed 建議今年稍晚削減購債規模，但近期內的未來應該不會升息，所以黃金小幅上漲。

「縮表會減少經濟體中的貨幣供應，通常能支撐黃金價格。市場似乎認為最近的拋售可能過度了，而 Fed 的會議記錄顯示，黃金的一些支撐力仍將持續存在。」

根據週三公布的 Fed 會議記錄，大多數 Fed 官員上個月表示，他們認為今年開始放緩資產購買速度是合宜的。

然而，該記錄也顯示，在縮表問題上有著尖銳的分歧，因為一些 Fed 官員認為應該從明年才開始放緩資產購買速度。

FOREX.com 和 City 全球研究主管 Matthew Weller 表示，「只要經濟沒有出現重大下行沖擊，大多數 Fed 官員似乎認為今年可以開始縮表。」

「有很多理由相信，該會議記錄不會對市場產生重大影響，這正是我們迄今看到的。市場最初認為該會議記錄較為鴿派，導致指數和黃金快速上升，同時美國公債殖利率和美元下跌。但其中一些走勢迅速逆轉，大多數市場交易價格回到與會議記錄發布前相差不多的水準。」

《巴倫商周》報導，聖路易 Fed 總裁 James Bullard 週三表示，美國經濟不會因 delta 變種新冠病毒的傳播而脫軌，因為經濟已經取得「實質性」進展，而這觀點正是 Fed 削減每月 1200 億美元資產購買規模的基準。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 3.40 美元或近 0.2%，收每盎司 1784.40 美元。

交易最活躍的黃金期貨週一收在 8 月 5 日以來最高價。

在 Fed 公布會議記錄後，黃金期貨在電子盤交易上漲至每盎司 1789.20 美元。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 在 8 月下旬傑克遜霍爾研討會之前表示，黃金仍擁有「delta 變種新冠病毒傳播帶來的不安、中國復甦力度，以及阿富汗政局緊張」帶來的支撐力。

Fed 或許會在 9 月會議上，或者下週懷俄明州 Jackson Hole 舉行的貨幣政策研討會上就宣布縮表。

BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 週三表示，「很明顯，多數官員認為 Fed 已經達到『一段時間內通膨適度高於 2%』的目標，那麼決定性因素是勞動力市場。

Gittler 表示，Fed 的鴿派和鷹派似乎都「希望在展開縮表之前，看到秋季就業數據，尤其是學生重返學校後。」

由於 Fed 在 9/22 開會時，不會取得 9 月的就業報告，所以「屆時最好的辦法就是讓市場留意到近期的會議可能會出現決定。」他認為，11 月 3 日的會議可能是 Fed 最早宣布縮表的時間點。

delta 變種新冠病毒傳播，對黃金和白銀向來是利多，而疲弱的數據也是近來買盤的支撐力，包括週二公布 7 月零售銷售下滑 1.1%，大於預期。根據華爾街日報調查，經濟學家原預期跌幅 0.3%。

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