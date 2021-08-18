搶外語人才 一銀釋出逾百名職缺 月薪45K起跳

銀行除了積極拓建雙語分行，也大舉招募有外語專長的新血，一銀今年將釋出 115 名外語人員職缺，起薪 4.5 萬元起跳；另外一銀也規劃自明年起，每年建置 25 家以上雙語分行，提高覆蓋率。

一銀目前已在大稻埕分行推出日語諮詢服務，打造全台首家三語服務分行，並陸續完成建置中山、台中、台南、天母、北投、敦化等分行為「中、英、日」三語服務分行，預計今年底前將完成 37 家雙語分行設置。

因應雙語分行設置，一銀今年在設置雙語分行的地區增設「雙語組」職缺合計釋出 115 名職缺，應試者除須通過金融研訓院辦理的英文口說及面試等兩階段測驗外，多益也需達 800 分以上，另具備口說檢定尤佳。

一銀還說，為強化歐洲布局完整性，除積極籌設德國法蘭克福分行，並於今年新進行員招募還增設德語組職缺，另於儲備核心人才 (MA) 招募時，也將德語能力列為語言門檻之一。

根據一銀統計，截至 2021 年 7 月底，已有近 3000 位行員參加英文檢定，完成英檢比例從 2019 年的 22% 大幅成長至 38%，其中考取分數等同多益 500 分以上之行員超過 2000 位，占比逾 70%，900 分以上也將近 240 位，佔比約 8%。

一銀表示，為提升員工外語能力，透過「語言測驗」、「學習補助」、「外語訓練」等三大策略，鼓勵員工精進外語能力，除了大規模包班舉辦多益測驗、補助外部機構語言進修課程費用、補助分行報名外部「英語會話班」、培訓雙語分行種子人員擔任內部講師等。

另外，銀行更自行錄製「銀行常用英語會話」線上課程，並舉辦「英語證照比率提升競賽」及「英語能力提升競賽」，透過團體競賽方式，鼓勵同仁精進英文能力，未來也將持續營造學習風氣，進一步提升全體外語素質。