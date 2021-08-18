PVC再掀漲聲 華夏Q3恢復全產全銷、營運優於Q2

華夏 (1305-TW) 今 (18) 日召開法說，副董事長林漢福指出，第二季營運受影響部分已過去，最近 PVC 價格回升，剛性需求依舊，加上受氣候、歲修等因素影響，市場供給吃緊，第三季會回到一條活龍，再度恢復全產全銷，營運會較第二季有相當程度的改善。

從 PVC 供給端來看，華夏副總經理胡吉宏指出，中國受到限電及電石價格高漲影響，下半年 PVC 開工率預估不高於上半年，且高價成本可支撐 PVC 市場價格；目前亞洲整體庫存水位已低，台、日及東南亞多家 PVC 及上游原料生產廠已排定第三季陸續進行歲修，預期下半年亞洲 VCM 及 PVC 供給可望再度轉緊。

美國地區第三季也有大廠進行 PVC 系列歲修，市場供給減少，各廠家 8 月再度啟動漲價；西歐 7 月受水患影響，使部分 PVC 及上游工廠停工，供給吃緊情況更惡化，預估衝擊將持續到第四季。

需求方面，胡吉宏指出，中國 PVC 庫存低於正常水位，預期將增加對外採購相對低價進口料源 ，有利台、日、韓等國 PVC 業者；由於歐美供應受限、亞洲貨源多優先分配給印度及中國市場，回教國家 PVC 買家已於 8 月上旬陸續購料；而因第三季 PVC 供給將再度轉緊，東南亞與南美國家部分買家已先行採購部署。

在印度市場方面，胡吉宏表示，雖然目前雨季還不利 PVC 加工，但買家 7 月下旬起，積極尋找進口貨源以補充境內庫存缺口，由於印度超過 7 成 PVC 為管材需求，剛性需求存在，看好雨季結束後，PVC 需求將更強勁，到年底前都是傳統旺季。

華夏第二季受到歲修，加上漲價反映成本有時間差等因素影響，毛利率下滑，也使獲利表現不如第一季。林漢福認為，第三季營運會比第二季有相當程度的改善，若第四季沒有極端氣候或疫情等太大的異常情況發生，就目前來看，整體下半年營運有更大的機會與發揮空間。