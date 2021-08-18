麥格理資本攜手國內電動車大廠凱勝綠能打造台灣綠能產業

澳洲上市金融投資機構麥格理集團，多年來積極投入各國 (尤其是亞洲地區) 的綠色能源產業及基礎建設，旗下主要事業體 - 麥格理資本 (MacCap) 其主要業務在開發和建設基礎設施和能源專案，並為企業客戶提供綠色能源解決方案。2017 年 8 月完成收購英國綠投資銀行，創立全球最大的專業綠色投資團隊–麥格理綠色投資集團(Macquarie’s Green Investment Group–GIG)。

自 2004 年起麥格理資本已深耕台灣逾 17 年，除積極參與台灣再生能源各項業務之外，並長期支持台灣在地產業與政府政策。該集團在台灣除繼續進行離岸風電及太陽能發電等再生能源專案計劃之外，此次麥格理資本下的麥格里綠投資集團將運用其團隊多年之工程技術及投資經驗，與台灣國內電動運具製造商合作，合作項目包括：電動公車、電動汽車、電動貨車、電動機車、儲能系統及其延伸之各種營運模式等。由麥格理綠投資集團以專案模式參與各項可行之營運模式，並規劃建置各式電動車充電站及複合式儲能充電休息站等，再由電動運具製造商提供優質產品及長年的保固與維修服務，以確保電動運具能符合營運商及消費者對續航力與妥善率之需求，共創台灣完整之綠能生活型態與產業鏈，進而推昇台灣成為全球低碳環境之標竿，未來有機會將此營運模式及電動車產品推廣至其他國家或地區。

麥格理資本與凱勝綠能 (2246-TW) 簽訂ＭＯＵ(凱勝綠能已於 8/17 召開臨時董事會通過此合作案並於當日發佈此重大訊息)，ＭＯＵ同時載明與能海電能科技股份有限公司合作電動機車項目。凱勝綠能將與麥格理綠投資集團共同合作開發台灣電動車充電基礎設施、各式純電商用汽機車市場及其創新之營運模式，包括但不限於電動汽車、公車、卡車、機車及儲能系統項目。基於此ＭＯＵ之合作框架，麥格理資本與凱勝綠能將在未來簽訂各項合作協議與合約，此重大合作案除了產品與資金的傳統結合之外，更提供營運商與消費者使用電動運具的品質保證。此合作案將開啟台灣電動車產業發展之新頁，並讓台灣綠色能源政策引領全球。

凱勝綠能 (2246-TW) 之營業項目涵蓋開發、組裝、生產及銷售台灣政府所推動六大新興產業之一的電動汽車，致力於開發更多節能環保的綠色運具與相關產品。主要產品包括電動大客車、電動汽車和電動堆高機，其中 K9 系列純電動大客車截至 2021 年 6 月為止，已在台灣達到銷售 173 輛之佳績，在台總行駛里程高達 3,300 萬公里，市場佔有率達 33%。2020 年於嘉義馬稠後工業區設立電動車萬坪製造基地並開始量產，以支持政府電動公車國產化政策，確實執行國產化研發目標。此合作案預期將大幅提高國內客運公司採購電動公車的意願，進而促使交通部 2030 年市區公車全面電動化及低碳運輸環保政策得加速達標。為因應與麥格理集團此重大合作案，凱勝將啟動現金增資規劃、擴增產能及加速開發新車款計劃。

能海電能成立於 2006 年，擁有快充式電動機車整車、快充式電池等產品，並具規劃建罝各式充電站的專業能力。營業項目以快充式電動機車銷售、各式電動車充電站之規劃與設置 (含電動公車、汽車及機車) 及開發儲能系統為主。目前 EV-50 車款委外組裝生產，2021 年 7 月已取得工廠登記證，預計於 2021 年 Q4 取得生產快充式電動機車相關的生產廠證及產品合格證，以達到自行生產組裝之營運目標。透過此次麥格理資本之綠投資集團與凱勝綠能的合作案，能海電能將規劃快速完成國內機車快充充電椿的建置及新產品的開發；不僅提供消費者更多元的購車選擇，同時更解決消費者的充電焦慮感。為因應未來各式車款之開發與生產，預計於 2021 年底前完成公開發行，同時將儘速完成工廠產線之建置與組織擴編，以期未來能順利登錄興櫃並發展海外市場。

(圖: 業者提供)

麥格理資本為發展綠色運具及低碳新生活，選擇從台灣開始規劃電動車專案，未來可望將台灣的成功模式推廣到其他國家。台灣得天獨厚的完整產業供應鍵、友善的綠能政策、優質且具市場性的綠色運具以及開放的投資環境等因素，讓麥格理資本在深耕亞洲綠能產業多年之後，決定與台灣在地的電動車企業 - 凱勝綠能與能海電能合作，結合資本市場與綠能產業，以創新的合作模式搶占台灣電動車市場。