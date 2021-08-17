南寶看好訂單遞延非消失 越南廠復產後將增產因應

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (17) 日召開法說，公司表示，配合越南當地政府防疫，部分越南廠區暫時停工，影響營收約不到 2 成，但由於鞋類終端需求仍強勁，看好訂單只是遞延非消失，恢復生產後將增產因應，降低對全年營收的衝擊。

展望下半年，南寶指出，越南廠區產能占合併營收約 25%，對整體營收有一定影響。

南寶執行長許明現指出，越南因疫情而封鎖經濟，當地政府壓力也相當大，加上越南防疫管制措施更趨積極，有助控制疫情，預期當地疫情有機會在 8 月底見到曙光，盼 9 月起能逐漸恢復生產。

許明現表示，目前越南疫情以南越較嚴重，北越仍照常生產，而南寶有部分產能在北越，因此越南廠區受影響的營收比重，實際上不到 2 成。

南寶認為，鞋類終端市場需求仍相當強勁，且庫存水位偏低，訂單出貨只是遞延而非消失，期待越南疫情將隨疫苗施打率提升而趨緩，後續出貨動能逐步拉升。

在特殊黏著劑業務方面，終端應用包括電子產業、木工、食品包裝等產業市場規模大，南寶表示，將持續透過「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁、南寶擁有市場領先的創新產品解決方案、具競爭力的生產效率等三大方向明星產品，積極調整產品組合，為營收及獲利添動能。

南寶第二季營收創新高，但由於原物料大幅飆漲，侵蝕毛利率表現，單季稅後純益 3.18 億元，季增 6%，年增 35.5%，每股純益 2.64 元；上半年稅後純益 6.18 億元，年增 31.6%，每股純益 5.12 元。

不過，南寶認為，第三季起部分原物料價格已開始下修，加上先前已陸續向客戶反映成本，調漲報價，排除越南疫情帶來的變數，第三季毛利率可望走揚。