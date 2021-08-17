不樂見蝦皮以時間換取空間 金管會明年第一季再查

蝦皮支付電子支付營業執照遭金管會廢止，暫時改找樂購蝦皮頂替，但銀行局副局長童政彰今 (17) 日表示，不樂見蝦皮以「時間換取空間」的做法，用更換第三方支付業者，繼續逃避交易日均額逾 20 億元需申請電子支付的申請，明年第一季就會主動調查蝦皮交易門檻是否合法。

蝦皮增資未果，所以遭金管會廢止營業許可，沒能取得電子支付執照之下，蝦皮為了不讓買賣雙方受到影響，只能「走老路」將金流委由同集團的第三方支付「樂購蝦皮」暫時頂替，但這不是長久之計，後續蝦皮如果代理收付金額再度觸及新門檻「1 年日均餘額 20 億元」，一樣得再申請轉型電支。

童政彰今天表示，蝦皮現在暫時委由樂購蝦皮負責第三方支付，此方式雖然可以理解，但是依照法令規定，日均額超過 20 億元時就要提高整個金融監管強度，也就是須申請升級為電支，不來申請會違反刑法規定，不樂見蝦皮以「時間換取空間」的做法。

童政彰進一步指出，蝦皮也有對外表達可能合作夥伴，也就是找既有的合格的電子支付業者合作，此舉合法合規，端看蝦皮公司的商業決策考量，金管會都予尊重，前提是，超過法定的代理收付金額門檻就要由電子支付、而非第三方支付負責，金管會在明年第一季就會進行查核，審視蝦皮的交易是否超過門檻。