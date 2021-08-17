【Wen姐筆記】延長當沖降稅救台股？先挺過明日台指結算

台股日 K 接連拉出 8 根黑棒，半年線也被跳空跌破，加權指數昨日以 16858.77 點作收，成交值 3361 億元。市場一直傳聞，這波台股下跌是因為大戶對當沖降稅有意退場的抗議，今日媒體再度釋出，財金部會傾向延長當沖降稅，台股可望獲得激勵? 先面對眼前的現實，明日有台指期結算在即，即使空軍開始獲利平倉，最低要求得站穩 16900 點關卡，多方才有一線生機。關鍵點位為 16777、16853 與 16944 點。

多方節節敗退，一路挨打，昨日盤中一度跌破 16800 點，所幸尾盤拉抬，16800 點城池與兩端哨站 16777、16823 點務必守穩，才能免於再破底，這也是多方是否還有機會重返 17000 點的最後契機。最好能夠連 16853 與 16900 點城池都收復，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，多方最好能夠儘速站回，才有機會重返半年線並再拚 17000 點! 16944 扮演重要關鍵，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點。

但如 16777 點棄守，對多方相當不利，恐再往 16748 與 16700 點以下尋求支撐，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722。如再棄守 16666 與 16633 點，恐再往 16600 點以下回測，16600 點兩端哨站為 16616 與 16588 點。

台股這波的疲弱，不僅韭菜倒成一片，法人也並非一路順暢! 以盤面結構來看，遲遲未見多方主流，是盤面最糟糕的事。即使有心拉抬電子，或是航海王、鋼鐵人試圖自救，但往往都只演半場好戲，還是難以對抗空方趨勢! 在連跌 8 日，昨日融資餘額又大減 44 億元之後，加上台指期結算在即，也許有空方見好就收的回補買盤，有助於盤勢止跌。不過最重要的仍是多方得自立自強，盤面必須出現強勢的多方主流帶動，盤勢才有逆轉機會! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)