【龍哥講股教室】台股初步止跌訊號？新唐還是猛虎

8/4 開始提醒大家，台股到月線反壓，要獲利放口袋，降低持股提高現金比例，有做到的朋友就能夠避開大盤下跌 700 點的風險，重點是少了很多虧損的痛苦，這點是「無價」，上週每天都請大家觀望，不要進場買股票，不要加碼攤平，會越攤越平，這就是規劃與紀律，操作上要先想到風險而不是只想到獲利。

今天台股跌破近期低點，萬一上週一直增加持股，虧損只會擴大，龍哥不希望大家受傷，才會每天苦口婆心提醒大家要控制風險，希望有幫助到大家；台股跌破低點，所以要重新等待初步止跌訊號，今天只有一條路，那就是要拉出長下影線，不過拉出下影線還不能增加持股，要等到明天之後站上今天高點，才有正式止跌訊號才可以「搶反彈」。

這一波下殺，好股票和壞股票都是下跌，但是好股票下跌幅度會較小，大盤止穩，好股票就會很快上漲回來，這時候汰弱留強很重要，不知道該怎麼操作的朋友，來找龍哥持股診斷，調整好持股迎接後面的行情。

盤勢震盪可以利用期貨和選擇權增加績效，這陣子，期貨波段空單大賺錢，電腦會員直接大賺 42 萬，再來換期貨波段多單大賺 62 萬，後來期貨波段多單再大賺 43 萬，上週開始又換期貨波段空單大獲利，沒有想到的行情一樣可以大獲利；選擇權四大核心策略連續賺 2X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，實際操作實際獲利。

營收飆速王，就是 LED 驅動 IC 的聚積（3527-TW），LED 未來成長幅度大，不過貢獻獲利比重還不高，所以股性會比較牛一點，不能追價，拉回才買，聚積拉回到月線就出現支撐，另外還可以觀察佰鴻 (3031-TW(，億光 (2393-TW)，一詮 (2486-TW)。

<航運>

貨櫃三雄萬海 (2615-TW)，長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 的七月營收都很漂亮，獲利好，運費還是上漲，缺櫃、塞港還是無法解決，至少到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢看多，股價會大幅度修正，主要是籌碼的問題，現在就是等待月線走平後再攻擊，月線順勢上揚，就會有波段的行情，目前航運還是容易震盪整理，以短打為主。龍哥節目中都會詳細分析，有操作航運的朋友要緊盯龍哥節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。美國基礎建設過關，其中受惠最大的還是大成鋼 (2027-TW)，很多低價庫存，下半年還是會有好獲利，技術面來看，目前就是在月線和季線之間區間震盪，等待月線走平後的攻擊機會。

<電子>

MCU 供不應求，需求很滿，台股不管怎麼下跌，之前大跌 1100 點，最近大跌 500 點，投信還是積極佈局新唐 (4919-TW)，這就是籌碼穩定，新唐六月 EPS 大賺 1.55 元，一個月就賺贏前五個月 1.52 元，產品後面還要漲價，獲利會持續大爆發，股價不會寂寞。

龍哥四次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 160%，還拍影片介紹，有興趣的朋友可以去看 (https://lihi1.com/UOB7n)。

深入了解產業面，龍哥才能領先市場，告訴大家產業面的情況，基本上半導體，IC 設計，DRAM，手機以及車用，這些產業的狀況都是產能滿載，股價比較有保障；可以觀察漢磊 (3707-TW)，晶豪科 (3006-TW)，威剛 (3260-TW)，全新 (2455-TW)，宏捷科 (8086-TW)，欣銓 (3264-TW)，景碩 (3189-TW)，欣興 (3037-TW)，但是現在大多數的個股股價都偏弱，不要隨便進場接刀子，等待止穩後才考慮佈局。

DRAM 部分，今年需求沒有問題，獲利也很好，但是大家可以看到近期相關個股的股價頻頻破低點，幾乎所有記憶體族群都是空方趨勢，例如南亞科 (2408-TW)，威剛 (3260-TW)，晶豪科 (3006-TW) 等等，這就跟之前的航運一樣，主要是籌碼的問題，依照技術面來看，手上沒有持股的朋友當然不能買這種空方股票，如果手上有持股而且沒有停損出場的朋友，目前出現短線超跌的訊號，有機會醞釀反彈，但是反彈還是建議要調節持股，控制風險。

聯電法 (2303-TW) 說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，半導體要轉強要看聯電而不是台積電，股價跟著大盤修正到月線附近，聯電止跌可以帶動台股穩定，大家好好觀察。

驅動 IC，華為要切入驅動 IC 影響台廠股價，以市況來看，驅動 IC 的需求很大，還是供不應求，股價打回來反而可以尋找佈局機會；以敦泰 (3545-TW) 來說，主力產品 IDC 本季預計再漲價一成，累計漲幅約五成，積極搶入電動車用面板市場，前 5 月大賺 10 元，6 月大賺 4.67 元，嚇死人，全年預估 EPS 達到將近 40 元，一般 IC 設計本益比 20 倍左右，合理目標價就上看 800 元，當然不是說一定到 800 元，至少上漲空間較大，股價就較有保障，目前股價一路修正到季線，浮現更高的投資價值，外資趁機在撿便宜，但是請不要接刀子，等待止跌的轉強機會。

天鈺 (4961-TW) 今年預估 EPS 有 25 元左右，本益比 20 倍，合理目標價上看 500 元，但是技術面已經來到區間下緣，萬一跌破會引發賣壓，這時候當然不要接刀子，等待止跌後的轉強機會。

電動車市場商機很大，車用二極體下半年營收會很好，產品醞釀漲價，強茂 (2481-TW) 股價回測後浮現投資價值，外資趁機撿便宜，投信籌碼穩定，股價站穩 103 元會轉強攻擊。

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走。

這陣子台股大跌，但是美琪瑪 (4721-TW) 強勢創高，宣告電池就是未來的主流，台廠還可以注意康普 (4739-TW)，聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如，順德 (2351-TW)，鴻碩 (3092-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。像同欣電的七月營收很漂亮，車用 CIS 封裝需求非常強勁，長期趨勢看好，投信籌碼穩定。

龍哥持續關注勁量電池小鋼炮和法拉利，近期股價都跟著台股進行修正，這樣很好，等待後面止穩後的低檔佈局機會，跟著龍哥紀律操作，追求長期獲利。

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