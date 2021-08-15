申豐下半年毛利率目標維持5-6成 看好醫用手套將成剛性需求

醫療級乳膠廠申豐 (6582-TW) 受惠醫用手套需求大增，第二季單季就賺逾一個股本，毛利率也續站穩 6 成大關，目標下半年毛利率維持 50-60% 水準，申豐並看好，醫用手套將成為剛性需求，即便未來疫情受控，需求仍將持續存在。

申豐指出，第三季市場需求維持高檔，不過，7 月以來東南亞客戶受當地疫情及塞港問題影響，中國醫用手套廠商受惠轉單效益，需求升溫，公司也因此將部分訂單轉至中國市場，以分散風險。

馬來西亞為全球醫用手套生產重鎮，若以醫用、工業用手套來看，市占率就將近全球的 7 成，主要橡膠手套製造商包括 Top Glove、Hartalega、Supermax 及 Kossan，品質也優於中國製造的橡膠手套。

近兩年來醫用手套需求大幅成長，刺激原料 NBR 乳膠價格上漲，在產品持續漲價下，申豐第二季毛利率已連續 3 季衝破 6 成，上半年毛利率達 63.9%。

但由於近期東南亞地區受疫情影響，申豐指出，客戶被當地政府要求降載生產，雖然近期原物料持續漲價，但 7 月起 NBR 乳膠漲價動能有些趨緩，下半年目標毛利率維持 50-60% 水準。

申豐看好，即便未來疫情受控制，但人們衛生習慣已有所改變，如同口罩一般，醫用手套將在未來成為剛性需求，支撐買盤。

申豐第二季稅後純益 12.49 億元，季增 19%，年增 2.67 倍，每股純益 11.76 元，創單季新高；上半年稅後純益 22.92 億元，年增 3.9 倍，每股純益 21.59 元。