【日盛投顧】失守萬七，價跌量增

◆盤勢分析

1. 周五台股指數向下開低後，跌勢擴大，恐慌賣壓使中小型股波動加劇，盤面上以生技、金融、造紙部分個股相對抗跌，終場加權指數下跌 237.83 點、以 16,982.11 點作收，跌幅達 1.38%，成交金額為 3822.73 億元，籌碼方面，周五三大法人合計賣超 267.11 億元：外資賣超 236.82 億元、投信買超 14.77 億元、自營商賣超 45.06 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周五大盤價跌量增，量價再度出現背離，後續不宜再擴量跌破半年線。

(2)均線：下檔觀察半年線 (約 16,950 點) 支撐力道，壓力為月線(約 17,421 點)。

(3) 技術指標：K 值向下，短線以震盪修正格局看待。

3. 櫃買指數周五修正，終場下跌 2.27%，收在 207.20 點，觀察半年線 (約 206 點) 能否守穩。

4. 觀盤重點：以週線角度觀察，OTC 指數週跌幅達 6.8%，雖然經修正後，部分個股的投資價值逐漸浮現，但考量市場情緒尚未回穩，仍建議靜待落底訊號出現後再增加持股，並建議先行避開法人持續賣超、且於高檔跌破月線的個股，後續選股方向，則可留意 Q2 財報表現佳、2022 年展望正向、或具高殖利率題材之個股，產業上則可關注半導體、鋼鐵、生技、金融等。

恐慌賣壓使中小型股波動擴大

1. 金融 : 開發金控宣布將以換股和現金方式收購中壽在外剩餘的 44％股權，將其納為開發金百分百控股的子公司，周五 2823 中壽與 2883 開發金雙雙上漲，而 2886 兆豐金於 8/12 除息，周五緩步走在填息路上，股價逆勢上漲逾 1%。

2. 生技醫療 : 在電子股震盪之際，部分生技醫療個股成為資金避風港，1762 中化生上半年累計 EPS 達 2.9 元，在魚油產品穩定貢獻之下，2021 全年 EPS 上看 5.5 元，近日股價相對強勢，而 4105 東洋擁新冠疫苗代工題材，周五股價守在平盤之上。

3. 造紙 : 造紙業受原物料上漲影響，傳出多家紙廠醞釀下一波家用衛生紙價格的調漲，而文化用紙也傳出將調漲的聲音，周五造紙相關個股包括 1909 榮成、1905 華紙、1903 士紙等較大盤抗跌。

4. 政策概念 : 2634 漢翔高教機將在今年第 4 季進入量產，預期漢翔將有 5 年的國防營收認列高峰，近日股價表現相對持穩，另外，9958 世紀鋼受惠政府扶持離岸風電產業，在國產化政策延續下，未來訂單能見度高，周五股價逆勢收紅。