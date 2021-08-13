要疑神疑鬼，行家從來不會放鬆自己的戒備

我認為英特爾能夠持續成功是因為一個特性，就是隨時隨地對於威脅保持警覺，無論是科技上的威脅，或是環境中的競爭者都一樣。「疑神疑鬼」指的是一種態度，那種總是可以看向未來、找尋有什麼事情會威脅到自身成功的態度。



─安迪．葛洛夫（Andy Grove），前英特爾執行長暨董事長



商場即戰場。換句話說，和平在商場上是不存在的，你可以是市場上的領頭羊，你可以創造很高的利潤，你可以認為自己可以放鬆，只要順勢而為就行了，但總會有人虎視眈眈、蓄勢待發要對你發動攻擊。當一切順利的時候，你可能會感覺到和平的假象，但那只是假象而已。如果你的戒備稍微鬆懈，哪怕只有一秒，都會讓你在面對攻擊時脆弱不堪。



歷史是最好的老師。我們常常提到「《財富》500 強公司」這種詞，甚至都忘了其源頭是什麼。1955 年，《財富》雜誌的一位編輯埃德加．史密斯（Edgar P. Smith）發表了一份排行榜，是美國年度總營收最高的 500 個企業，而現在，這張榜單上有公開上市的公司，也有私人公司（如果他們的營收可以公開查詢的話）。猜猜看，在最初那 500 個公司中，還有幾家依然榜上有名？一半？200 家？即便只有 20％ 成功留在榜上，還是有 100 家公司。



試試 52 這個數字。



你以為在市場上持續占有重要地位是很容易的嗎？波音、康寶濃湯、高露潔－棕欖、迪爾公司、通用汽車、IBM、家樂氏、寶僑、惠而浦，是少部分 1955 年和 2019 年都在榜單上的公司。你認為其他公司不以摧毀他們的競爭對手為目標嗎？尤其是最大的那個競爭對手？第一代《財富》500 強公司當中，有 89％ 不是破產就是掉出榜單之外（有些被併購了）。商場是浴血的大屠殺。當你覺得自己已經進入安全地帶的那個瞬間，就會是你最脆弱的時刻。



接下來的這組數據不是會讓你感到很興奮，就是會讓你嚇一跳，這要看在公司的生命週期裡，你處在哪個位置。我是在經濟學教育基金會（Foundation for Economic Education, FEE）的網站上找到這組數據：



根據 2016 年 Innosight 諮詢集團的報告〈集團壽命：大型組織前方的亂流〉（Corporate Longevity: Turbulence Ahead for Large Organizations），1965 年在標準普爾 500 指數裡的公司，平均待在榜上的時間是 33 年，到了 1990 年，標普 500 裡公司的平均上榜期間縮短成 20 年，並預期在 2026 年會縮短成 14 年。以目前的流失率來看，今天標普 500 裡的公司，有一半會在下一個 10 年被別的企業取代，因為「我們進入了一個時代，在各個不同的產業之間，領頭公司此一位置的波動越來越大，而下一個 10 年可能會變成現代史中最動盪的 10 年」。



科技和社群媒體很容易讓世界重新洗牌，並讓大家都站在平等的位置上。因此，要持續占有一席之地變得更難了，但是，要打敗那些大傢伙也變得更簡單了。如果一成不變的話，是無法保住自身位置的。假如你沾沾自喜，哪怕只有一分鐘，你就完了。

即便有很多不確定性，還是要穩住

當你身邊的人都驚慌失措時，以下這 3 項戰術可以讓你保持冷靜、穩住自己。



⒈ 跟莫非定律做朋友。專業知識與實務經驗充足的創業家是非常尊重莫非定律的。在發布一項新產品、做一筆投資、啟動一宗併購案，或是做出任何類型的主要動作之前，都要問自己這個問題：「最糟糕的狀況下，這個行動可能會引發哪些事件？」接下來就要採取一些行動，減輕這些後果發生後可能帶來的衝擊。



你的思考可以很正面，這很好；但不要當個天真的人，不管事件或是決定多大或多小，都一樣適用。如果你即將要進行一場重要的簡報，先檢查一下投影機，而且要多檢查幾次；或許以前投影機運作過 100 次都完美無瑕，但宇宙中就是會有一股力量，確保你要用投影片向投資人提案的時候，投影機就是不能用。一旦投影機不能用，你可能就要處理一些混亂的場面，也許不是那種會讓公司徹底完蛋的混亂，但這種混亂足以毀掉一場簡報以及你一整天的心情；這種混亂足以讓你疾言厲色地訓斥員工，然後他們就會跟你漸行漸遠；這種混亂足以讓你玩不下去、讓潛在投資者在心中對你產生質疑。



我總是會運用一種叫做「反莫非定律」的技巧：跟團隊中腦袋最好的人見一面（不超過 5 個人），並坐下來討論應該預期和預防哪些事情出錯。我得告訴你，有時候這種反莫非定律會議的成果，會是我們決定推遲原先計畫好的發表時間，因為我們發現還沒準備好要前進，或是因為某些重要的事情出錯的可能性太高了；也有些時候，我們甚至會直接拋棄一個點子，即便當初想出這個點子時，我們認為這絕對是個相當具爆炸性的想法。擁有一個腦力信託基金會（brain trust），會讓你擁有相當重要的制衡力量。



⒉ 認列小幅度的損失，並承認失敗。當酷朋和生活社會剛開始流行時，我看到一個機會，可以提供與之競爭的服務。我想像的是類似酷朋和評論網站 Yelp 這類型的東西（譯注：皆為團購與購物分享平台），再加上遊戲化的元素，而我投了 100,000 美元來製作與測試初期的模型。有些投資人願意跟我一起走上這條路，但在扣下扳機之前，我決定向幾個我最信任的朋友發表這個想法，這些朋友從大型人壽保險公司的執行長，到美國最大型運輸公司之一的頭頭都有。



我向他們介紹了企劃和預測之後，他們指出我沒發現的漏洞。在回答完他們的問題之後，他們擔心這個案子會轉移大家的注意力、無法專注於我成功的核心事業，而我也接受了這個意見。這並不代表這個想法會失敗，但有很大的機會會帶來一些混亂的情況，可能會對我的公司造成傷害。我預期莫非定律為真，於是做了唯一合理的事情：放棄這個點子。



偉大的創業家會接受小規模的損失，而不是把錢丟進糟糕的投資項目裡；他們會承認失敗，然後把現金留起來做下一次的投資。如果你跟我說，有一個賭徒在賭場裡誓言要撈回本，那我就會讓你看到他離輸到脫褲子只有幾步之遙。



⒊ 找出接下來的三步（或是更多）要怎麼走。一旦進入混亂的狀況之中，你很可能會陷入麻痺的狀態，無法做出決策。當一切開始變得瘋狂，你可能會想要準備長期抗戰、打安全牌。但創業家負擔不起「什麼都不做」的奢侈，當混亂突然降臨，你很可能會忘記這個事實。為避免這個問題，要盡快專注在這個狀況上，並決定你接下來的三步怎麼走。我知道我們一直都在說要事先設想接下來的五步，然而，當你必須快速行動時，就得針對當下所面對的問題，集中在可以用來應對這個問題的三個行動上。這些行動也許是可以解決問題的方案，或是為了止血的暫時性措施。舉例來說，一個大客戶跟你說她要結束你們之間的合作關係，那麼你可以：



• 打電話給當初帶來這位客戶的業務人員，聽聽完整的故事。



• 親自致電給客戶，讓她發洩她的委屈和不滿。



• 再送一批免費的商品給客戶。



如你所見，這些行動不必是什麼重大的突破或是複雜的計畫，但是卻會讓你免於因為一直在尋找（可能根本不存在的）完美解答而什麼也沒做。不要掉進這個陷阱裡。針對問題，制定出一個計畫，然後以此為根據去行動。當你重新開始動作的時候，事情就會自動開始運轉起來，問題也就迎刃而解了。

來源：時報出版《步步為贏：超前部署你的下五步，學習億萬富翁企業家的致勝謀略》