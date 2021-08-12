十年磨一劍  台灣先進IC

台灣半導體產業鏈完整，大大提高 IC 設計公司研發的溝通效率，高端 IC 廠在先進供應鏈滋養下，雨後春筍般的接連冒出頭，將成為台股未來最強的科技新星。

【文／林麗雪】

去年下半年以來，全球半導體晶片面臨供應短缺，到今年半導體晶片醞釀一連串的漲價潮，台灣半導體廠第二季獲利全面大迸發，這不是偶然，更多是長期技術的積累，而經過長期淬鍊的台灣半導體產業鏈，滋養了先進ＩＣ半導體技術的開發，這幾年，國內先進ＩＣ廠雨後春筍般地冒出頭，包括愛普、威鋒電子等利基型ＩＣ廠，產品亦都走在全球先進ＩＣ技術發展的最前緣，台灣半導體廠在過去一年繳出亮麗的成績之後，未來能在ＡＩ、物聯網、車聯網等先進半導體晶片技術開花結果的，也會是台股後續最備受期待的科技新星。

全球ＩＣ設計菁英靠攏台灣

放眼全球，沒有一個地方像台灣一樣，擁有從上游設計、中游晶圓代工、下游封裝測試如此完整的半導體產業鏈，競爭力更是稱霸全球。據統計，在上游ＩＣ設計產業中，台廠目前已囊括全球逾二成的市占，在中游晶圓代工部分更不用多說，台積電、聯電兩家公司就掌握了全球六成以上的市占率，在全球先進晶圓代工製程目前更無廠商能出台積電之右；在下游的封裝測試則有指標廠日月光投控，全球市占逾三成，亦是世界第一。

正因為有如此完整的ＩＣ產業鏈，才能大大提高ＩＣ設計公司研發的溝通效率，而這也成了吸引全球ＩＣ設計菁英來台發展的關鍵因子，包括全球電源管理ＩＣ設計龍頭矽力ＫＹ董事長陳偉、視訊時序晶片龍頭大廠譜瑞ＫＹ董事長趙捷，到 CMOS 感測ＩＣ廠晶相光董事長何新平，都是中國大陸海歸派的科技菁英，創業之初，就在資本籌資及完整供應鏈的考量下，不選擇中國，而選擇落腳台灣，如今，這些公司都憑藉著完整的台灣半導體供應鏈，成為該領域的一方之霸。

根據工研院產科所的預測，台灣ＩＣ設計的年產值，是僅次於美國以外的第二大產值國，此外，根據統計，去年全球前十大ＩＣ設計公司中（以營收排名），台灣已有聯發科、瑞昱及聯詠等三家ＩＣ設計廠擠進全球前十大，台灣先進的半導體製程效率優勢，特別有利於ＩＣ設計產業的發展，這幾年國內ＩＣ設計廠的實力，在全球加速躍進。

加速掠奪全球市占

以產品別來看，台灣更擁有不少的世界第一，除了聯發科在全球手機晶片已可和高通平起平坐外，早期在 PC 網卡、音效晶片取得全球最大市占的瑞昱，技術持續進階，過去十年更以網路乙太晶片打敗英特爾，成為全球網通晶片大廠霸主，下一步瑞昱瞄準車用，在去年已推出第二代車用乙太網路產品，要在車用市場直接和博通、Marvell、恩智浦等國際大廠一較高下。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2156 期

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