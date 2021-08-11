惡劣天氣重創巴西產量 糖價預計仍將居高不下

全球第二大糖生產商、法國糖業巨頭 Tereos 表示，巴西所遭遇的惡劣天氣將對糖價產生持久影響。

糧農組織食糖價格指數 (FAO Sugar Price Index) 7 月份上漲 1.7%，這是連續第 4 個月上漲。國際糖價已經來到 4 年高點附近。

其原因與全球最大食糖出口國巴西正受氣候災害有關，先是近一個世紀以來最嚴重的乾旱，隨之而來的是嚴重霜凍，對原本就吃緊的全球供應前景擔憂加劇，推高了糖價上揚。

極端天氣也讓咖啡價格走高，加劇全球食品的通貨膨脹。

Tereos 駐巴西執行長 Pierre Santoul 表示，目前正進入大宗商品價格的繁榮周期，預計高糖價將持續 18 個月之久。

Tereos 在新一季的甘蔗壓榨量，可能降至 1660 萬噸，為 2009-2010 榨季以來最低，較 2020-2021 榨季的 2090 萬噸下降 21%。

天氣問題影響，巴西中南部地區的糖產量預估已被下調至 4.9 億噸，較上一季降 19%。巴西甘蔗業組織 Unica 周二發布報告指出，7 月下半月甘蔗產量下降 18%，將造成糖產量大減。

Santoul 表示，儘管工廠已經加快了收割速度，以避免甘蔗進一步變質，但品質下滑的程度仍然未知，這意味著糖產量可能會進一步減少。

不過他補充說，如果天氣在 10 月份之前有所好轉，並在接下來的幾個月降雨正常，那麼就有望擺脫當前的陰霾。

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