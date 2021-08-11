夏季省電大作戰 3個室內設計小撇步

撰文者 - DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供 - 專勝室內設計、馥築時尚設計、一畝綠設計

夏季省電大作戰 3 個室內設計小撇步

進入夏季用電高峰期，不想收到數字驚人的電費帳單，第一個最根本解決的方法就是汰換老舊冷氣機型，換購貼有一級節能標章及超 CSPF（冷氣季節性能因數）冷氣機，一般來說 CSPF 值每提高 0.1 就可節約 2~3% 的用電量，除此之外也可以從居家裝潢及室內設計著手，聰明節能省電，輕鬆省下大半電費。

Point 1 / 窗戶隔熱阻絕大幅熱源

外牆、屋頂及窗戶可以說是戶外熱源進入室內的三大來源，而根據日本研究指出，夏季時大約會有 70% 的熱源是從窗戶進入，因此如何從窗戶著手阻斷熱源進入就成了夏季省電的重要關鍵。以下是幾個窗戶隔熱的方式，第一是選用隔熱玻璃，目前市面上的隔熱玻璃大致可分為反射玻璃、膠合玻璃、中空玻璃及 Low-E 玻璃，這幾種玻璃隔熱的原理及成本皆不相同，可依照自身需求及住家條件選擇，第二個就是隔熱玻璃貼或隔熱膜，不會像窗簾一樣遮擋光線進入或影響視線，也不會像隔熱玻璃會有反光干擾，第三種則為遮光隔熱窗簾，成本較低但就是會遮擋視線，犧牲掉觀景的功能。如果成本許可的話，建議可以就以上幾種方式互相輔助搭配，或是根據住宅坐向陽光照射情況與室內設計師討論，選擇出最適合的解決方案。

圖片來源：專勝室內設計

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Point 2 / 聰明使用燈具搭配自然採光

根據《台灣能源期刊》資料，台灣一般住家以冷氣用電佔最大比例，約佔 25~30%，位居第二名的則是照明，約佔 10~15%，所以想要降低電費，照明是繼冷氣外的省電關鍵。最直接的方法就是將傳統的鹵素燈、白熾燈改為 LED 燈管，除了降低耗能，燈泡壽命延長也能減少燈泡的耗損量，最多可以減少 75% 的耗電量。在室內設計裝潢方面，可以利用大開窗設計引入大量的自然採光，這樣即使白天也不需要開燈，室內設計元素則建議採用玻璃、鏡面、不鏽鋼… 等可以反射或是穿透的材質，自然提高空間內的亮度；將室內光源局部分散也是一個方法，在常使用的空間如餐桌、書桌、沙發旁設置獨立的燈具，就不用打開大面積的照明系統；此外也可以搭配智慧型照明系統，自動感應或是用手機操控不同空間的照明，節省開關按鍵的時間。

圖片來源：馥築時尚設計

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https://youtu.be/_Tg8_hpge44

Point 3 / 室內設計選用淺色及涼感素材

白色比起深色來說較不吸熱，在視覺上也能營造出降溫的清涼效果，如果覺得單一白色用過單調，也可以局部性低搭配其他淺色系色彩，如淺灰色、鵝黃、嫩綠及水藍… 等色系，運用室內設計手法讓空間更富變化性，家具傢俬的選色也可以套用相同的設計概念，並使用鐵製、籐編、木件或輕薄質感的紗簾，創造出空靈感；建材或素材的選擇上則推薦選擇大理石、玻璃、鏡面、鐵件、木頭、清水模….. 等材質，石材及鐵件觸感冰涼、鏡面可以反射創造空間延伸錯覺，玻璃則具輕盈通透質感，做為隔屏或拉門可利用空間阻隔提高冷氣機坪效機能，卻依然能維持開放視野，不會產生狹窄封閉的侷促感，自然能降低空間中的燥熱。

圖片來源：一畝綠設計

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來源：《DECO TV》8 月

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