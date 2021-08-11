撰文者 - DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供 - 參拾柒號設計

參拾柒號設計 張智傑

結合廳區所屬的公共空間範疇，有效的拉闊、延展出視覺的尺度與通透感，強調出空間內部的舒適性與掌握光線對應的質感。

40 多年屋齡，屋主希望透過參拾柒號設計團隊重新設計，一掃原室內壁癌、採光不佳、格局、機能不足的缺點；參拾柒號設計張智傑設計總監讓室內環境退去制式傳統的格局束縛，以北歐概念為主，重新規劃動線，公領域規劃有：玄關、客廳、開放式書房、餐廳、廚房等使用區域。

客廳區域以低彩度放大空間感受，視線也順著延伸開來至於充滿綠色植物的露台區域，這也是設計師貼心替屋主在後疫情時代擘劃生活意趣，透過花園式的景觀設計，可以在此看書或午茶，視線透過落地玻璃窗的景致連貫，輕鬆地感受到城市與環境親暱的對話，同時讓內外關係藉由語彙的引導、連結，得以開闊延伸。室內而為了消弭空間比例過大原始樑柱造成的壓迫感受，設計實木木皮包覆大樑，下方設計單槓架，讓居家時光也可以結合運動，豐富生活的多元性。

顧及光線以及景觀，營造出生活時需要的互動、開闊以及寬敞度，所以在設計上多以開放尺度表現。吧檯後方以紗簾與後陽台做區分，透光不透影的效果，掩去後陽台區域的收納儲放表情，也維持室內充裕的明亮度。

二間女孩房顧及小女生喜愛聊天、互動的習慣，張智傑設計總監特別設計坪數、機能相仿，在二張床的中間規劃推拉門扉，一方面保有二房的獨立感，另一方面維持女孩兒們平時互動的好情感。主臥空間延續廳區風格，透過間接燈光圍塑出舒適的休憩氛圍…

空間本身因著屋主需求與條件而被設定，整合空間與空間之間的關聯性，使得區域各自交叉卻又各自獨立，透過材料、高度、比例使得彼此之間產生連續的面，形成一種圍繞的流暢動態表現，在滿足收納與實用機能後，生活才能與設計的美感平行延續，帶來單純、樸實的韻味。

來源：《DECO TV》8 月

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