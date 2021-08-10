【永豐期貨】電傳無力拖累 台股跌逾百點險守季線

期貨走勢

台指期週二下跌 111 點至 17295 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 28.64 點，電子期轉為正價差 0.32 點，金融期逆價差縮至 - 16.42 點。現貨部分，三大法人賣超 91.26 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2147 口至 - 13502 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 1574 口至 - 27922 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 924 口至 - 18250 口。

週一市場持續反映 Fed 可能提前減碼購債計畫的預期，另外美國疫情惡化，新冠確診病例連續三日平均為 10 萬例，比過去一週增加了 35%，道瓊下跌 0.3%，標普 500 下跌 0.09%，那指上漲 0.16%，費半下跌 0.36%。台股今天開平盤附近後走低，早盤一度小漲站上 17500 點，但隨後賣壓出籠翻黑，加權指數終場下跌 0.92%，收 17323.64 點，險守季線關卡。權值股來看，台積電盤後公布 7 月營收，較前月衰退 16% 股價下跌 0.67%，收 591 元，聯電失守 60 元關卡，下跌逾 3%，收 59.8 元，而航運及鋼鐵股今天也遭賣壓襲擊，無力撐盤，整體來看，近期成交量縮減，加上外資匯出的壓力，台股短期難以向上有所表現，台股恐將持續震盪整理，短線季線關卡為防守目標。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17700 點，賣權未平倉最大量集中在 16800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.06。VIX 指數下跌 0.21 至 21.1。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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