花蓮的步調是緩慢的，當然也最適合用騎單車慢旅的方式，這次《單車誌》在捷安特旅行社與翰品酒店的單車管家帶路下，就要用不趕路的節奏，細細品味花蓮的在地人文風景之美。

▲在捷安特旅行社與翰品酒店的單車管家帶路下，細細品味花蓮的在地人文風景之美。

這次走訪花蓮的 2 條路線，第 1 條是「和平低碳單車遊」，走訪花蓮秀林鄉和平村與台泥 DAKA 園區，藉由自行車串聯人文自然，讓遊客可以在遊程中，與在地產生深度連結。除了探訪和中海灘與品嘗在地美食外，還可騎乘自行車駛入歐盟認證的和平生態港，有機會的話還可以在港邊看見色彩繽紛的熱帶魚。路線 2 是「花蓮逍遙遊」走訪花蓮太魯閣、七星潭、鯉魚潭，可看見壯闊的太平洋海洋，也能體驗鬼斧神工的峽谷地形，更能在騎乘中感受到靜謐的花蓮之美。但這個路線在旅行社的包套裡其實是 2 天行程，所以車友可以再拆成 2 段路線來騎，一是從花蓮市區騎往太魯閣，再下滑至七星潭回程；二是花蓮市區出發，騎往鯉魚潭再折返。

走完這 2 條路線，也一口氣看完了花蓮的山、海景色。這個遊程是由捷安特旅行社與翰品酒店攜手推出的 3 日遊，當然車友們也可以自行安排旅程，不過「和平生態港」則因為有管制，必須跟團才能進入。

▲騎累了就到和中海灘放空一下。

和平低碳單車遊

過去車友們在騎蘇花公路段時，經過和平火車站大概都會對台泥很有印象，會看到工廠、運輸廊道，甚至是鐵道上的水泥列車。不過現在騎經和平，你很難忽略掉的，是「台泥 DAKA」園區， 它就像高速公路上的休息區，每到假日都吸引許多往來宜蘭與花蓮間的遊客們在此休息停留，也象徵了地方產業與在地生活的結合，我們就從這裡出發，走訪園區所在的和平村吧。

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來源：《單車誌》

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