戴誠志：台股上萬八需6000億攻擊量 京城銀投資原則存股、久放

京城銀 (2809-TW) 今 (10) 日召開法說會，上半年獲利繳出創歷史新高的好成績，董事長戴誠志談到台股表示，台股要再上萬八，量能是關鍵，成交量須重回 6000 億元以上；該行投資策略則以「存股、久放」為原則。

京城銀上半年自結淨收益為 56.25 億元，較去年同期增加 64%，稅後純益 43.34 億元，年增 118%，每股純益達 3.87 元，年增 119%。

展望下半年，戴誠志表示，歐美許多國家已走向解封，台灣在國人自律、疫苗施打之下，疫情應可獲控制，主計處預測全年經濟成長率 5.46%，因此京城銀仍審慎樂觀下半年，尤其是放款表現。

加上，京城銀分行主要位於雲嘉南地區，受疫情影響相對較小，經濟活動穩定、客戶平穩增長，有利京城銀持續累積存款，以及提供足夠放款成長空間。

淨利差方面，儘管因資金成本下降空間有限，以及受資產組合調整影響，今年不易看到淨利差 (NIM) 擴張態勢，然而，放款利率在疫情衝擊下依舊持穩，故預期淨利差變動幅度不大，有望維持接近今年上半年水準。

台股部分，戴誠志表示，7 月份不少當沖客出場，台股動能因此萎縮，股市向來是「量先價行」，要再站回萬八，量能是關鍵，目前成交量只有 3000、4000 億元，不太可能站得回去，至少要回到過去 6000、7000 億的量，至於上二萬點，至少要有 7000、8000 億的量才夠支撐。

戴誠志表示，京城銀目前投資台股的水位大約 50-60 億元，未來的投資策略會以「存股、久放」為原則，減少進出。

京城銀利息淨收益和手續費淨收益分別較去年同期增加 11% 和 1%，其中，利息淨收益增加主要受惠放款規模成長，繼 2020 年全年放款年增率達 19%，上半年放款較 2020 年底餘額再成長 7%，截至 6 月底放款總額來到新台幣 2006 億元。

其他收入為 18.47 億元，去年同期則呈現小虧，主因去年同期有來自金融市場波動的負面影響，今年則受惠於金融市場維持高檔，以及 IFRS 預期信用損失回沖的正面挹注，因此變動幅度較大。

資產品質方面，儘管自 5 月中旬起本土疫情升溫，明顯衝擊國內內需產業，但京城銀資產品質持續保持高水準，逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 9652%、全體放款覆蓋率 1.56%。