台股急挫退守17300點 外資連3賣 三大法人賣超91.33億元

Delta 病毒造成美國疫情升溫，美股普遍收黑，台股今 (10) 日也急挫，電子、傳產權值股走軟，航運股午盤湧現賣壓、陸續翻黑，拖累指數終場下跌 161 點，收在 17323 點，驚險守住季線，外資連 3 賣，三大法人合計賣超 91.33 億元。

加權指數今天成交值僅約 3500 億元，交投偏淡，觀察法人籌碼變動情形，外資連續 3 個交易日減碼，今天再砍 64.08 億元；投信持續買超 4.19 億元；自營商與外資同調， 賣超 31.37 億元，三大法人合計賣超 91.33 億元。

台積電一路在盤下震盪，終場跌 0.6%，收 591 元；鴻海、聯電大跌超過 3%；日月光投控、國巨、聯詠等電子股也都賣壓沉重；大立光今日進行除息交易，填息幅度約 65%，終場小漲作收。台塑四寶追價意願也受到壓抑，台塑領跌近 2%。

先前漲多 LED、記憶體、被動元件、PCB 等族群，今日普遍遭到調節，不過，ABF 載板三雄走勢分歧，欣興股價下挫近 3%，景碩逆勢上漲近 3%，南電則在平盤遊走。

長榮、萬海等航運股財報、營收報喜，激勵運輸股早盤走高，長榮一度漲至 148.5 元，不過，上檔遇月線反壓，股價翻黑跌逾 2%，萬海、陽明同樣開高走低。台驊控股上半年 EPS 達 16.75 元，為目前上市航運獲利王，今天一度大漲逾 7%，終場收漲 2%。

高端疫苗傳出力拚提前交貨 500 萬劑新冠疫苗，將比外界預期的年底前還要早，激勵股價一度大漲近 7%，逼近 300 元關卡，終場則收 289 元。不過，生技族群今天普遍走跌，杏輝、和康生被打入跌停，杏國開盤亮燈漲停後，隨即引發多空交戰，終場跌逾 2%，台耀、ABC-KY 等也跌逾 2%。