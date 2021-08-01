比特幣罕見連10漲 觸及2個月以來新高價

因監管壓力等因素而陷入低迷的比特幣，近來開始持續反彈，周六 (31 日) 一度站上 42390 美元，為 5 月 20 日以來的最高價位，市場分析師認為，40000 美元是一個重要的拐點。

《彭博》報導，比特幣回升至 2 個月以來新高點，並罕見地連續 10 日上漲。加密貨幣交易所 FTX 場外和機構銷售主管奇斯曼 (Jonathan Cheesman) 表示，這樣的走勢肯定是有一些資金支持，當然，它必需在這個價位穩定下來，才能確認上攻格局。

比特幣數周以來從 4 月中旬創下新高 65000 美元下跌，如今花了一個星期的時間回升，歸功於女股神的積極評論以及亞馬遜可能涉足加密貨幣領域的揣測。

Oanda Corp 北美高級市場分析師 Edward Moya 則警告，散戶對比特幣的興趣濃厚，但機構投資人卻顯得興趣缺缺，這與過去的投資情緒不太相同。他進一步指出，比特幣的波動性可能會繼續擴大，如果在某些時期飆升至 42000 美元的水準，也不必感到驚訝。

儘管如此，本周比特幣已回升至 50 天和 100 天移動平均線上方，200 天移動平均線有望達到 44680 美元。

加密貨幣衍生品交易所 Delta Exchange 首席執行官 Pankaj Balani 表示，看到比特幣的交易區間從 3 萬美元~ 4.2 萬美元，甚至可能擴大到 45000 美元，這並不奇怪。

但 Pankaj Balani 認為，要突破 5 萬美元需要一些新的刺激，只有突破 5 萬美元才能吸引到新資金流入，並代表整體加密貨幣走勢將改變了。