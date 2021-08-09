◆盤勢分析

1. 美國 7 月非農新增就業人數 94.3 萬人，創下近一年來新高，優於市場預期，而失業率也下降至 5.4%，暫時緩解了市場對「delta 變種病毒影響經濟」的擔憂。上周五美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介在 - 0.4%~+0.41% 之間，雖然科技股承壓，但道瓊、標普皆創下新高。

2. 上周五台股向下開低後賣壓浮現，最低點來到 17,469 點，但盤中跌幅收斂，終場加權指數下跌 76.84 點、以 17,526.28 點作收，跌幅為 0.44%，成交金額為 4002.26 億元，目前指數維持橫盤整理格局，盤面以個股表現為主，籌碼方面，周五三大法人合計賣超 121.78 億元：外資賣超 85.32 億元、投信賣超 9.87 億元、自營商賣超 26.6 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：周五大盤呈價跌量增，出現背離走勢，後續價漲須量增，回檔不宜再出量。

（2）均線：周五指數未能站穩 5 日線 (約 17,562 點)、月線 (約 17,581 點)，追價意願略顯不足。

（3）技術指標：K 值仍維持向上，未轉為死亡交叉前，短線以震盪整理格局看待。

4. 上周五櫃買指數回檔，終場下跌 0.68%，收在 222.45 點，觀察 5 日線能否守穩。

5. 觀盤重點：目前加權指數於技術面上未能站穩 5 日均線，後續盤面上可能持續以個股表現為主，但資金輪動仍快速，追高強勢股需設立停損機制，後續選股方面，則可留意 Q2 財報成績佳、7 月營收成長、或低本益比 / 本淨比之個股，產業方向上可關注半導體、記憶體、車用、PCB、Mini LED、散裝航運等。

6. 大陸繼取消熱軋與泛冷軋鋼品 13％出口退稅後，為了環保限產與抑制鋼品出口，傳出擬加收鋼品出口關稅 10～25％，預計最快 9 月底前施行，2002 中鋼董事長表示，目前除俄羅斯和越南相繼限制鋼品出口外，若大陸再增加出口關稅，勢必影響全球鋼材供需，造成市場供不應求，鋼價將是「易漲難跌」。預期包括 2002 中鋼、2014 中鴻、及 2029 盛餘等相關鋼廠可望受惠。

7. 目前為電子業傳統旺季，但全球被動元件生產重鎮馬來西亞、菲律賓先後宣布無限延長境內三級行動管制，衝擊市場供應。美國晶片電阻大廠威世（Vishay）近期開出漲價第一槍，調升報價百分之十至二十，市場看好 2327 國巨是全球晶片電阻龍頭，具價格話語權，可望成為晶片電阻缺貨潮的主要受惠者，2492 華新科也感受到客戶端的轉單效應，下半年市場偏向樂觀。

8. 主機板與顯卡大廠 2376 技嘉 6 日證實遭到駭客攻擊，但強調資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，目前公司生產、銷售及日常營運未受影響，另外，技嘉近期亦公告將發動庫藏股，自集中交易市場買回、轉讓予員工，價格區間 75～130 元，預計買回 3000 張、占公司已發行股份之 0.47％。

