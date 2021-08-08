倫敦硬分叉在即，六年前以太坊的創世地址們在幹嘛？

我們對幾千個創世地址的特徵和資產持有情況做了些簡單的分析，發現了一些有意思的結論。

撰文：潘致雄

北京時間 2015 年 7 月 30 日晚上 11 點 26 分， 以太坊 0 號 區塊 被正式挖出，該區塊中包含了 8893 筆創世交易 ，爲 8893 個地址分配了以太坊網絡中初始的 7200 多萬個 ETH 。

剛剛過完 「六歲生日」 的以太坊網絡即將在本週迎來 倫敦硬分叉升級 ，此次升級中的 EIP-1559 是 以太坊誕生以來首次經濟模型修改 ，該提案的重要性不言而喻，但也引發了部分礦工和社區的巨大爭議。截止發文時，仍有 35% 的節點未升級支持倫敦硬分叉，不過無論如何，這一切都將在兩天後塵埃落定。

擴展閱讀：

《鏈聞精選 | 讀懂以太坊 EIP-1559 提案，它爲何備受爭議？》

在這個對於以太坊頗具紀念意義的時刻，我們對那幾千個創世地址的特徵和資產持有情況做了些簡單的分析，也發現了一些有意思的結論。

創世地址的 ETH 持有量下降 96%，但美元價值增長近 40 倍

有兩個比較直觀的維度可以參考這 8893 個地址目前持有 ETH 的情況，一個是這些地址總共持有的 ETH 和持有 ETH 數量的分佈情況。

據鏈聞統計的數據，這 8893 個地址當前持有的 ETH 總量約爲 309 萬 ETH ，相比六年前的 7200 萬 ETH 減少了 近 96% 。

但是如果以美元價值來看，這些地址資產價格提升的幅度很大。參考 CoinMarketCap 上 ETH 在 2015 年 8 月 7 日的開盤價格 2.83 美元，六年前 7200 萬 ETH 的總價值爲 2 億美元；但是按照 ETH 目前的 2500 美元的價格計算，309 萬 ETH 的總價值超過 77 億美元，是六年前的近 40 倍，而在不久前以太坊創出 4300 美元歷史高點時，這一增幅更加可觀。

持有量小於 0.01 ETH 的地址佔比 60%

另一個維度是持有 ETH 數量的分佈情況，特別是餘額小於 0.01 ETH 的地址，很可能是被拋棄不用的地址。

經整理髮現，目前有 5317 個創世地址 的餘額小於 0.01，佔全部創世地址的約 60% 。如果擴大該標準爲小於 1 ETH 的地址數量，則佔全部創世地址的約 82% （7248 個） 。

雖然這些地址已經將絕大多數的以太坊轉出，但這並不代表這些地址背後的用戶賣掉了以太坊，因爲也很有可能只是轉移到了其他地址，或用戶是在對地址進行整理，不過這些情況無法從鏈上準確判斷。

Hodler 佔比：近 8% 的地址的 ETH 餘額幾乎未變動，持有的 ETH 價值 50 億美元

在這批創世用戶中，仍有 8% 的地址幾乎未挪動手中的 ETH，特別是在這六年的時間裏，以太坊的價格從最低不到 1 美元漲到了最高 4000 多美元，這些人的浮盈至少有了幾千倍。

從具體的規則來說，我們獲取了這些地址創世時的餘額和當前的餘額，如果差值介於 0.01 ETH 至-0.01 ETH 之間，則符合該標準，因爲其中不少的地址收到過各種各樣的空投，或創建過智能合約，所以可能會增加或者減少一些 ETH。

所有符合該標準的地址數量爲 723 個，更可怕的是，這些地址持有的 ETH 數量超過 200 萬 ETH ，佔 8893 個地址當前 ETH 總持有量 （309 萬 ETH） 的 65%。這 200 萬個 ETH 目前的價值約 50 億美元。

減倉最多的地址：以太坊基金會

在這 8893 個地址中，有一個地址的當前餘額相比創世時減少了超過 1190 萬個 ETH，也就是該地址在創世階段的幾乎所有 ETH 都已轉出，只留下了零頭 （不到 10 ETH） 。

該地址 （0x5abfec2…56f9） 在創世時收到了 1190 萬個 ETH （也是創世時餘額最大的地址） ，一週後該地址創建了一個智能合約地址 （0xde0B295…7BAe） 用以管理這 1190 萬個 ETH，目前該地址在 Etherscan 上被打上了 「Ethereum Foundation」 （以太坊基金會） 的賬戶標籤和 「EthDev」 （以太坊開發者） 的姓名標籤 （一個賬戶標籤下可能有多個姓名標籤） 。

所以從 EthDev 這個地址來看，目前的餘額接近 40 萬 ETH，相比創世時的 1190 萬個 ETH 減少了 97% 的 ETH。不過和上面的情況一樣，其實持有的美元價值是增長了，從創世時的 3368 萬美元 （ETH 以 2.83 美元計） 增長至如今的 10 億美元 （ETH 以 2500 美元計） 。

藍色是 ETH 餘額，黑色折線是持有 ETH 的美元總價值

持幣量增加最多的地址：未知，但和以太坊基金會有關聯

另外在 8893 個地址中，有 40 多個地址 的餘額相比創世時的餘額還增長了，其中增長最多的一個地址增加了超過 3 萬個 ETH （現在價值 7500 萬美元） 。

該地址 （0xddbd2b9…121a） 在創世時獲得了 1 萬個 ETH，沒過幾天這位未知用戶就把 ETH 全部轉到了 Kraken，或許是在出售這些 ETH，或提供流動性。然後該地址又在 10 天后收到了一筆 8 萬多 ETH 的轉賬，後來又陸陸續續分批轉移出 （部分流向了交易所） ，剩下約 4 萬個 ETH。該地址自 2015 年 10 月以來，餘額就再未變化過。

而該地址收到的 8 萬個 ETH，其實最終還是來自於上述的這個 EthDev 的。所以一個比較合理的猜測是，這位用戶 （機構） 除了參與創世之外，還和以太坊基金會有較深的關聯，或許是某個開發者、某個以太坊基金會的內部地址、某個早期投資機構等。

網絡中對於該地址的信息極少，不過在 Etherscan 的 開發者文檔 中，使用了該地址作爲演示，這也許並不是一個巧合。