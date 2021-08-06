三大法人倒貨121.78億元 外資、自營商終止連4買

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2021年8月6號15點12分

台股今 (6) 日下跌 76.84 點、收在 17526.28 點，三大法人合計賣超 121.78 億元，其中，外資、自營商都終止連 4 買轉為賣超。

外資終止連 4 買，轉為賣超 85.3 億元；投信賣超 9.86 億元，為連 6 日賣超；而自營商連 4 日買超也中斷轉為減碼 26.5 億元，三大法人合計賣超 121.78 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今天終場下跌 5 元，收在 591 元，摔破 5 日線；聯發科下跌 2.6%，至 936 元，一根長黑也摜破 5 日線。鴻海以 25.2 億元買下旺宏 6 吋晶圓廠及設備，兩者股價走勢分歧，鴻海終場收紅至 112.5 元，旺宏終場收在 44 元，下跌 1.45 元。

航海王再度啟航，終場資金比重回升至 31%，散裝、貨櫃齊步走揚，四維航、中航以漲停價作收，四維航收復月線，中航則將蓄勢挑戰月線。

整體來說，台股目前面臨月線關卡，今天電子股雖然熄火，但電子股基本面佳，漲多休息後依舊可期，後續上攻唯量是問，若量能未有效放大，預估短線仍將呈現區間震盪，投資人可關注中小型、季報與營收表現佳、投信加碼等個股。