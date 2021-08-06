〈華新法說〉Q2純益年增25% EPS 1.05元 創一年來新高

電線電纜廠華新 (1605-TW) 今 (6) 日舉行線上法說並公布財報，受惠不鏽鋼量價齊揚，第二季稅後純益 35.89 億元，創一年來單季新高，季增 90.6%、年增 25%，每股純益 1.05 元，；上半年純益 54.71 億元，年增 83.05%，寫歷史第三高，每股純益 1.6 元。

華新第二季營收 391.43 億元，季增 35.93%、年增 34.9%；毛利率 9.34%，季增 0.97 個百分點、年減 6.87 個百分點；營利率 5.46%，年增 1.99 個百分點、年減 6.5 個百分點；稅後純益 35.89 億元，季增 90.6%、年增 24.7%，每股純益 1.05 元。

華新上半年營收 679.81 億元，年增 27.94%；毛利率 8.93%，年減 2.77 個百分點；營利率 4.61%，年減 2.58 個百分點；稅後純益 54.71 億元，年增 83.05%，每股純益 1.6 元。

由於全球氣候、電力不穩，加上船運緊張狀況未解，重要原物料產區大幅減產或停產，料源出現短缺，導致成本大增，不鏽鋼價格持續上漲，華新已連續 4 個月調漲盤價。

華新印尼鎳生鐵廠不受疫情影響順利進行，預計本季 4 條產線會陸續投產，每月逐步增加 1000 萬噸，年產能可達 3.6 萬噸，初步以供應集團自用為主，後續不排除外銷。