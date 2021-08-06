〈貴金屬盤後〉美公債殖利率回升 等待非農報告 黃金小幅收低

週四 (5 日) 交易，黃金期貨價格小幅收低，係因美國公債殖利率自 2 月來未見的低點攀升，粉碎了黃金實現 7 月中以來首次連續上漲的企圖。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 5.6 美元或 0.3%，收每盎司 1808.90 美元。

10 年期公債殖利率週四下午在 1.21%，仍守在 2 月以來最低水準附近，但已脫離週三盤中低谷 1.1255%。美國公債殖利率上升，可以削弱不孳息的黃金對投資者的吸引力。

黃金下跌的同時，美股 3 大指數上漲，交易價格處於或接近歷史高點，凸顯市場對黃金、債券等避險資產的興趣減弱。

商品分析師指出，黃金與美元的相關性是近期價格走勢的最大催化劑之一。ICE 美元指數週四下跌 0.1%，本週迄今持平至小幅走高。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 寫道，「與美元的反向相關性繼續制約著黃金的表現，黃金週四早盤小幅下跌，幾乎與美元的走勢一模一樣。」

美元疲弱可使美元計價的貴金屬對海外買家更具吸引力。

週三美國聯準會 (Fed) 副主席 Richard Clarida 表示，Fed 很快就會縮減債券購買規模，且後疫情時代的經濟反彈狀況甚至可能容許在 2022 年晚期或 2023 年早期就升息。該評論令美元週三取得一些支撐力。

商品投資者也分析了週四經濟報告。週四公布，上週初次請領失業救濟人數下降至 38.5 萬人，即較前一週減少 1.4 萬人，符合預期，而持續請領失業救濟人數自 2020 年 3 月以來首次不到 300 萬人。

投資者正為週五預計公布的 7 月非農就業報告做準備。《華爾街日報》調查的經濟學家預計，7 月非農就業新增 84.5 萬人。

ActivTrades 的 Evangelista 表示，若週五公布的非農就業報告疲弱，不及經濟學家預期的新增就業 84.5 萬人，可能有助於推升金價，但如果就業數據優於預期，可能會提振美元並打壓黃金價格。

「倘若週五的非農就業人數符合或超過共識預期的 90 萬人，Fed 對美國勞動市場狀況的擔憂可能開始消散，美元可能會獲得更多支撐並將黃金推向相反的方向。」 ActivTrades 分析師寫道。

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