7月CPI年增率攀至1.95% 油料、蔬菜價大漲

行政院主計總處今 (5) 日公布 7 月消費者物價指數 (CPI)，年增率為 1.95%，連 2 月低於 2% 水位，但較前一月上升 0.08 個百分點。主計總處說明，主要因油料費上漲、蔬菜價格受豪雨衝擊續漲所導致。

從七大類變動來看，本期交通及通訊類上漲 6.95%，主因國際油價續揚，且上年基數偏低，油料費上漲 25.87% 最多，機票價格也上漲 24.88%，但通訊設備價格下跌 8.59%，抵銷部分漲幅。

根據統計，7 月食物類上漲 2.45%，主要因天候影響蔬菜供給，價格上漲 19.91%，加上蛋類、肉類及水產品價格各漲 10.17%、5.11% 及 3.1%。

7 月衣著類上漲 2.07%，主計總處指出，部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 2.94% 所致。居住類則小漲 0.69%，主因住宅維修費及房租分別上漲 3.91% 及 0.84%，不過，7 月持續暫緩實施夏月電價 (用電 1000 度以下)，電費下跌 9.98%，抵銷部分漲幅。

至於與民眾日常生活關係較密切的 17 項重要民生物資平均 CPI，年增率擴大至 3.01%，為 31 個月來最大漲幅。其中，雞蛋上漲 12.32% 最多，豬肉上漲 6.64% 居次。

今年 4、5 月受低基期影響，CPI 均突破 2 字頭，5 月年增率更是高達 2.47%，引發市場疑慮，不過，主計總處強調，高峰已過，目前暫無通膨問題，但下半年物價壓力仍在，要留意廠商是否調漲零售價格，以及民間消費情況。