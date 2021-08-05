期待電子轉單效應 低價電子掌大旗

文．洪寶山

二金四銀四銅，總獎牌數達到十面，創台灣參加奧運會史上單屆最高的紀錄，沒想到 COVID-19 疫情的大流行，歐美長時間的封城，讓許多優秀的選手在過去一年多無法密集集訓，缺席或普遍成績下滑，反觀過去一年台灣的防疫表現優異，即便是五月本土疫情爆發以來，也堅持不升級到四級警戒 (類似封城)，使得台灣奧運選手代表全年無休的集訓，結果換來東奧大放異彩，可以說是 COVID-19 疫情下的贏家。

金融機構警示 慎防八月美股劇烈回檔

說來也巧，最近金融市場最熱議的話題之一，就是 Delta 變異病毒肆虐全球威脅經濟復甦，高盛與其他華爾街投行相繼發出警語，慎防八月美股出現劇烈回檔。

處在 35000 點關卡的道瓊指數在最近一個月來數度受阻於 35000 點壓力，儘管 FOMC 利率決策會議剛在七月二十九日結束，維持利率不變，並釋出距離升息還有一段相當時間的鴿派訊號，不過根據過往經驗，真正影響八月美股行情的變數是八月二十六日的傑克森霍爾全球央行年會上，聯準會主席鮑爾對美國未來經濟走向的演講，才是觀察重點。

美國口罩令鬆綁 確診數暴增

而本周五 (八月六日) 公布美國七月大非農新增就業人數，相信數據的好壞跟 Delta 變異病毒有直接關聯。根據六月的 ADP 小非農新增就業人數從 88.6 萬人下滑到 69.2 萬人，而六月三十日的 COVID-19 的七天移動平均確診人數是 12474 人。

但隨著七月的美國國慶日後，口罩令開始鬆綁，統計七月三十一日的 COVID-19 的七天移動平均確診人數是 78600 人，暴增六．三倍，儘管六月的大非農新增就業人數是成長的，但大小非農新增就業數據經常有時間上的落差，不排除七月的大非農新增就業人數出現衰退，甚至八月也是。

超強傳染力 Delta 變異病毒一傳八

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 表示，八月二日已經有 70% 的美國人至少接種一劑疫苗，原本 70% 被視為群體免疫的門檻，但在高傳染力的 Delta 病毒環境裡，應該把 70% 接種率視為下限，美國 FDA(食品藥品監督管理局)表示，美國至少需要 80% 的人口接種疫苗，才能真正實現某種形式的群體免疫。

不過達到 80% 的接種率就真的能實現群體免疫了嗎？Delta 變異病毒的超強傳染力可一人傳八人，就連接種兩劑疫苗的人也會被感染，而且具有傳染力。恰巧中國南京由機場的清潔工所擴散到半個中國的 Delta 變異病毒疫情，正好考驗疫苗對 Delta 變異病毒的防護效果。

在六月三十日之前，中國已經達到十二億人次接種疫苗，現在開始針對老人與十八歲以下年輕人施打疫苗，可以說接種率跨過 77.6% 的群體免疫階段目標，這個數字是根據新冠病毒的傳播力 2.6 和疫苗效力 79.34% 所推算出來的。

但是中國流行病學專家陸靖的團隊，在七月十二日發布的一篇預印本論文中提到，Delta 變異病毒感染者的病毒載量也比原始毒株感染者最多高了 1260 倍，這意思是從患者 Ct 值顯示，完全接種疫苗和未接種疫苗的個體間，「沒有觀察到 Delta 病毒載量的顯著差異」，換言之，接種兩劑疫苗的被感染者的傳播力差不多還是一人傳八人的意思。

因此從南京機場清潔工被感染的七月十日開始，直到七月二十日機場的一周一篩檢才被驗出確診，中間有十天的空窗期，回顧五月 Delta 變異病毒入侵廣州時，兩個不認識的人僅在十四秒時間內擦肩而過洗手間就確診了，那麼十天的空窗期可以傳播多少人，兩周後就知道了。

轉單效應 多頭選股方向

上次五月鹽田港只因一個工人確診封港超過一個月，據了解，廣州那次傳染鏈一共傳染了五代，一個確診就要觀察十四天，這次南京的感染源是九個，能夠在兩個月內控制住算是防疫成功了。

但兩個月代表什麼意思呢？馬來西亞無限期封城從六月開始，正好剛跨過兩個月，眾所周知，大馬是全球封測重鎮，再看看日月光投控股價在八月四日創 131 元新高，就不難理解一般電子庫存大約二至三個月，雖然有可能因為物流不順多準備一些庫存，但以目前車用晶片缺貨且優先生產的情況，當然會讓整個供應鏈更加吃緊與不穩定，更不用說重演去年第三季的轉單效應。

從這個角度來看，封測的華泰、欣銓、頎邦、矽格、旺矽、捷敏 - KY、南茂等股價都創波段新高，雖然漲速不是很快，但至少驗證轉單效應是多頭的選股方向。

於是就不難理解，為何在貨櫃三雄熄火之後，加權指數在八月三、四日單日成交金額跌破四千億元，資金轉戰低價電子股，例如聯電、華邦電、面板三雄等，如果回顧去年夏天聯電、華邦電與旺宏因中國疫情爆發而受惠轉單的波段起漲行情，然後市場對於低價股的炒作熱情擴延到第四季的友達、群創、彩晶等面板股，時隔一年後，中國疫情再度大面積的擴散，或可一邊期待、一邊觀察中國疫情的發展走向，觀察這波 Delta 變異病毒是否加重供應鏈的延遲交貨情況。

立訊精密傳首度代工 iPhone 13 系列

八月四日盤後的大消息，就是日經報導立訊精密將從八月開始製造高端機型 iPhone 13 Pro，這對一家從未獨立生產過 iPhone 的公司來說是一個重大突破，難怪八月三日的外資賣出 9477 張鴻海，而前一天外資才剛買了 12693 張。

不過，消息指出立訊精密將會替 Apple 代工最多 3% 的 iPhone 13 系列，大約 270 萬至 285 萬台 iPhone，數量比原先預期的來得少，所以外資在八月四日又回補了 2422 張，顯然是等待消息曝光後，預留逢低買進的空間。

就台股三大權值股來說，台積電、鴻海與聯發科今年上半年大多處在區間震盪，沒有什麼表現空間，進入到第三季傳統旺季，這三檔股票分別陸續爆出利空，例如台積電因擴大車用晶片產能而拖累毛利率，聯發科雖上修全年營收年增預估，由 40% 升至 45% 以上，但以調高後的財測估算，第四季營收恐季減 14% 至 23%，透露下半年旺季不旺。

三大電子權值股爆利空 股價沒破底

這三檔台股最重要的電子權值股竟然在一個月之內分別爆出利空，但沒有破底，甚至台積電與聯發科的股價還重返法說會之前，似乎多頭準備先蹲後跳，清除了潛在利空後，後面就等利多上漲的條件到來。

從封測族群的個股輪動過程來看，以二、三線股領漲，最後才比價引動一線龍頭股，如果多頭還是循著這個模式的話，那麼八月四日世界先進漲停板的創新高，聯電站上六十元，或許就是為了將來啟動台積電的鋪排。

來源：《理財周刊》1093 期

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