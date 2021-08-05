一文了解 StarkWare 的 L2 流動性割裂和與 L1 的交互破解之法

StarkWare 通過 StarkEx 3.0 使 L2 用戶輕鬆與 L1 交互以及最新提出的跨 L2 AMM 方案，來探索緩解流動性碎片化和提升與 L1 交互的解決辦法。與此同時，StarkWare 還在幫助 Celer 的擴容方案 Layer2.finance 開發基於 ZK Rollup 版本，以此減輕中心化和單點故障的顧慮。

撰文：Karen

伴隨着以太坊 Layer2 應用場景逐步展開，流動性割裂導致碎片化、L1 和 L2 的交互體驗等問題也逐漸顯露出來。

那麼，作爲以太坊擴容主力研發機構之一的的 StarkWare 是如何解決這些問題的？我們可以從 StarkEx 3.0 主網上線，StarkWare 與 Layer2 交易協議路印（Loopring）合作提出的跨 Layer 2 AMM 方案 dAMM 以及與 Celer 合作將開發 Layer2.finance 的 ZK Rollup 版等一系列近期動向中一窺究竟。

StarkEx 3.0 主網上線使 L2 用戶輕鬆與 L1 交互

7 月底 StarkWare 宣佈其二層擴容方案 StarkEx 3.0 主網正式上線，最明顯的優勢是能夠使 L2 用戶輕鬆與 L1 交互，具體特點包括 L1 Vaults 和 SHARP。

其中，L1 Vaults 能夠讓 L1 上的智能合約在 L2 上交易，允許通過智能合約將資金存入任何任何以太坊地址，發佈限價訂單以及提取資金。也就是說，以太坊智能合約可以成爲 StarkEx 上資產的所有者，並能夠通過 L1 Vaults 與 L2 用戶交易這些資產。而 L1 Vaults 的潛在用例包括可使用戶在其 L2 賬戶中進行無 Gas 交易的機制 DeFi Pooling 和跨 L2 AMM 方案 dAMM。

簡單來說，DeFi Pooling 將存款、取款以及再平衡這些操作搬到 L2 上來提供可擴展性和緩解 Gas 費高昂問題。具體可參考《三分鐘瞭解 DeFi Pooling：爲現有 L1 項目提供可擴展性》。跨 L2 AMM 方案 dAMM 會在本文第二部分中詳細闡述。

批量閃電貸（Batch-Long Flash Loans）也是 StarkWare 3.0 的一個組件，目的是爲了提高在 dAMM 流程中運營者的資本效率，簡化將多個限價單合併爲一個或在 L2 內路由交易的過程，具體來說，不限於單筆交易的閃電貸，還可以批次持續時段內爲運營者提供了在 L2 鑄造代幣的能力，不過需要在批次時段結束前銷燬。

StareEx 3.0 的另外一個特點 SHARP （SHARed Prover）則可以從多個 StarkEx 驅動的應用中收集交易後打包成一個證明，以此來提升每筆交易的 Gas 使用率和交易確認速度。

與路印 Loopring 合作提出跨 L2 AMM 方案

在 StarkEx 3.0 中 L1 Vaults 的潛在用例包括 StarkWare 提出的跨 L2 AMM 方案 dAMM，這也是 StarkWare 於今年 4 月份提出的 AMM 方案 Caspian 的優化版本，更名是因爲考慮到商標問題。

簡單來說，StarkWare 設計的 AMM 首個版本 Caspian 允許將流動性保留在 L1 上，而用戶可以在 L2 上交易，本質相當於先將 L2 的交易進行了內部撮合，將剩餘無法撮合的部分再交給 L1 的 AMM 處理。具體方案可參考《速覽 StarkWare 的 L2 AMM 流動性聚合方案 Caspian》。

而優化後的 dAMM 由 StarkWare 和 Loopring 合作發佈，核心特性是擴展成了一個跨 L2 AMM，允許跨多個 L2 （如 DeversiFi 和 Loopring 等）異步使用相同的流動性池，還允許將 L1 上的流動性（如 Uniswap 和 SushiSwap 上）用作 dAMM 流動性，如 L1 上的流動性代幣可以直接存入 dAMM 上的相應流動性池。這裏異步指的是，一個 L2 無需使用相同 AMM L1 流動性池與其他 L2 強制性通信即可處理 dAMM 交易。

如上圖所示，dAMM 跨 L2 共享流動性的實現方式是，將 L2 上的流動性池與定價狀態解耦（分離開來）後將多個狀態放置到同一個流動性池中，然後再爲每個 L2 分配自己的 dAMM 狀態，從而促進異步跨 L2 AMM。將 L2 上的流動性池和狀態解耦的這種設計中，合約會在有足夠流動性履行交易的前提下同意狀態提供的任何報價。

優化過後的 dAMM 因支持多個在 L1 和 L2 上的獨立市場，在很大程度上會吸引大量交易，進而爲產生更多的費用，對用戶而言，也能獲得一個相對更優的價格。

與此同時，dAMM 中流動性提供者也會因爲接觸的市場數量的增加導致其無常損失風險呈線性增長。不過，StarkWare 表示，dAMM 智能合約將限制流動性提供者可以承受的最大無常損失限額（即參數 AMM Health Factor），來緩解無常損失風險。

將與 Celer 合作開發 Layer2.finance 的 ZK Rollup 版

StarWare 在 7 月份 StarkEx 3.0 主網上線的公告中，還提到目前正在與擴容團隊 Celer 構建一個 DeFi Pooling 平臺。

事實上 Celer 在今年 4 月份就與 StarkWare 達成了合作關係，將利用 StarkWare 的 StarkEx 網絡和 Cairo 編程語言爲 Celer 的最新擴容方案 Layer2.finance 開發基於零知識證明 (ZK Rollup) 的版本，具體利用無需許可的去中心化 ZK Rollup 和 Celer 的狀態守衛者網絡（State Guardian Network）來進行構建，以此減輕中心化和單點故障的顧慮。

而在上個月，Layer2.finance 就推出了 v1.0 測試網，當然目前是運用的 Celer 自行研製的定製化 Optimistic Rollup 解決方案，具體來說是通過遷移用戶和流動性到 L2 來實現原地擴容。

不同的是，StarWare 提出的 DeFi pooling 利用 StarkEX 基礎設施和 SHARP （共享證明器）服務，將用戶的資金分配需求彙總到 DeFi 協議中，通過零知識證明實現快速確定性。

小結

對於 L2 擴容方案和項目而言，除降低成本和高性能等基本要求之外，L2 與 L1 交互性的打通、L2 流動性的聚合以及可在 L2 上可享受與 L1 類似功能的特點也同樣重要。

StarkWare 目前正在利用 StarEx 3.0 來提升 L2 與 L1 的交互性，並簡化交易操作和提升交易確認速度，還能提供限價訂單和批量閃電貸服務，同時將通過與第三方合作來解決流動性碎片化問題，以及幫助其他擴容方案構建 ZK 版本。