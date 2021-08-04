圓展Q2純益年增1.81倍 EPS 2.11元 創歷年同期新高

視訊會議商圓展 (3669-TW) 今 (4) 日公布第二季財報，受惠疫後混合辦公需求，帶動旗下視訊會議產品需求暢旺，單季稅後純益達 1.95 億元，雖較上季下滑，但仍年增 181.47%，創下歷年同期新高，每股純益達 2.11 元，今也宣布旗下兩款視訊會議攝影機獲得微軟(MSFT-US)Teams 認證。

圓展第二季營收 10.21 億元，季增 2.14%、年增 60.52%，毛利率 52.17%，季減 2.54 個百分點、年增 0.35 個百分點，營益率 22.74%，季減 1.61 個百分點、年增 10.45 個百分點，稅後純益 1.95 億元，季減 3.83%、年增 181.47%，每股純益 2.11 元，創下歷年同期新高。

累計圓展上半年營收達 20.21 億元，年增 82%，毛利率 53.43%，年增 1.47 個百分點，營益率 23.54%，年增 16.03 個百分點，稅後純益 3.99 億元，年增 414.3%，每股純益 4.3 元。

展望下半年，圓展看好，未來混合工作、混合教學型態，將支撐需求維持高檔，未來三年也將朝三大面向努力，其中，計畫擴大 ODM/OEM 服務比重，預期將營運貢獻從目前的 10% 提升至 20-30%。

另一方面，圓展今也宣布旗下 CAM130 4K 雲端視訊會議攝影機、CAM520 Pro2 企業級雲端視訊會議攝影機獲得微軟 Teams 認證，各自鎖定小型、中大型會議室，預期完成認證後，將有助下半年銷售動能提升。