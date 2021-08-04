【日盛投顧】價漲量縮 持續反彈

◆盤勢分析

1. 週二標普改寫歷史新高，週三台股以上漲 34.88 點的 17588.64 點開出後，在面板、IC 設計、半導體、生技等類股走強下，指數震盪走高，終場以上漲 70.13 點的 17,623.89 點作收，成交金額為 3,767.56 億元。三大法人合計買超 96.51 億元：外資買超 106.19 億元、投信賣超 29.98 億元、自營商買超 20.29 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，維持驚驚漲格局。

(2) 均線：突破月線，若能守穩月線，短線轉強。

(3) 技術指標：7/29 日 KD 出現黃金交叉，在未出現死亡交叉前，短線將持續反彈。

3. 櫃買指數: 開高震盪走高，上漲 0.55%，收在 222.20 點，沿 5 日線反彈，有機會挑戰 225.05 點再創今年新高。

4. 觀盤重點：週三在 5 日線與 10 日線黃金交叉，形成短線助漲力道，且指數突破月線，本週若能守穩月線，短線轉強，在電子股領軍上攻下，有機會持續反彈挑戰 18000 點大關。

面板、IC 設計、LED、生技醫療等族群走強

1. 面板: 3481 群創、2409 友達第二季財報表現亮眼，優於市場預期，6116 彩晶表示，下半年是傳統旺季，產線維持滿產稼動，週三由 3481 群創、6116 彩晶漲停領軍，而 2409 友達、8049 晶采、8105 凌巨、6120 達運等均有 4.4% 以上的漲幅。

2.IC 設計: 晶圓代工、封測產能吃緊，第三季漲價趨勢未變，加上終端需求暢旺，IC 設計第三季營運看俏；週三由 8054 安國漲停領軍，而 6411 晶焱、6594 展匯科、4919 新唐、6415 矽力 - KY、6568 宏觀、2363 矽統、3228 金麗科、3034 聯詠等均有 3.1% 以上的漲幅。

3.LED: 受疫情影響，商用 UVC 抑菌、滅活產品、加上光耦合器與 Mini Led 等新應用需求強勁，而原材料成本上漲，第二季有調價效應，今年 LED 營運普遍較去年優異；週三由 6164 華興漲停領軍，而 6226 光鼎、4972 湯石照明、6289 華上、2393 億光等週三均有不錯的表現。

4. 生技醫療: 4192 杏國胰臟癌新藥三期即將期末分析，激勵 4192 杏國與母公司 1734 杏輝連續拉出三根漲停板；Q2 財報亮眼，外資持續買超的 6491 晶碩週三也以漲停作收；下半年進入商用旺季營運動能轉強，且傳出打入全球家數最多的連鎖健身房 Anytime 的 1736 喬山週三也拉出漲停板，表現亮眼。