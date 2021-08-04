速覽鏈上資管協議 dHedge V2 核心升級及設計亮點

dHedge V2 升級核心在於爲用戶提供更豐富的資產選擇，而非受限於 Synthetix 協議內的資產品類，以及在以太坊網絡以外更多 EVM 兼容鏈上的部署。

撰文：Haoren

dHedge 是一個建立在 Synthetix 之上的資產管理協議，允許任何人在以太坊區塊鏈上建立自己的投資基金，或者以完全非託管的方式投資於他人管理的基金。自 2020 年第四季度問世以來，dHedge 借 DeFi 熱潮及本輪牛市的東風迅速成長，截止發文時協議內總鎖倉額已達 2500 萬美元。近日，dHedge 發佈了 V2 版本，本文將梳理本次更新帶來了哪些重大的改變以及有哪些設計亮點值得被重視。

dHedge V2 版本的升級核心在於爲用戶提供更豐富的資產選擇，而非受限於 Synthetix 協議內的資產品類，以及在以太坊網絡以外更多 EVM 兼容鏈上的部署。而這兩點都旨在豐富 dHedge 所能夠提供的資管產品的多樣性，爲那些專業投資者在通過 dHedge 進行資產配置時提供更大的便利，並以此吸引更多的市場參與者參與其中。

Guarded Open Access Transactions （GOAT）

dHedge V2 版本將採用「Guarded Open Access Transactions」（GOAT）框架，這使得資產管理者們擁有除 Synthetix 協議以外更多資產種類選擇。

在 V1 版本中，dHedge 投資池僅限於 Synthetix 支持的資產，而 GOAT 作爲一個靈活的框架，這一升級讓 dHedge 在不用更改前端交互界面的情況下即可實現對於新增資產以及流動性池的支持，協議可以無摩擦地爲用戶提供這些（新增資產的）選項，與此同時還能夠通過 WalletConnect 更便捷地觸達所有在白名單中的 DApp。

多鏈計劃

dHedge V2 版本提出多鏈計劃，將會在以太坊主網之外更多的 EVM 兼容鏈上部署，並將率先部署至 Polygon 網絡，部署至 Polygon 網絡後支持的第一個 DeFi 協議爲 SushiSwap。

dHedge 在 V2 版本之前的定位是在 Synthetix 體系內開展資產管理業務，V2 版本之後 dHedge 的業務就將不僅僅侷限於 Synthetix 體系中。目前 Synthetix 採用 Optimism 二層擴容方案，已在 Optimism 上部署合成資產交易功能。而 dHedge 最初同樣打算在 Optimism 網絡上部署推出，但 Optimism 網絡尚未完全準備妥當，因此選擇了 Polygon。不過 Optimism 的部署計劃也並未完全放棄，一旦在 Optimism 上的部署完成，dHedge 與 Synthetix 的合作將會在該網絡上延續下去。

V2 的核心價值：讓策略真正「開放」起來

作爲一個開放的資產管理協議，dHedge 的發佈之初雖然受限於 Synthetix 的資產品類，但是爲那些專業的策略提供者提供了相當便利的「創作環境」。dHedge 的投資池分爲公有池和私有池兩種，其中公有池允許所有人按照該流動性池策略進行投資，而私有池則只對部分白名單地址開放。

對於公有池，基金經理只能部署和管理池內資金，他們不能撤出別人的資本。資金可以由活躍的基金經理負責管理，這些基金經理自己也可以部署資金，或者通過算法在投資預定策略之上構建投資。基金經理制定投資策略的「要素」很多，比如市場基本面、技術、算法等，因此不同基金經理的投資策略會有很多細微差別。

從產品設計上可以看出，dHedge 已經構建了一個參與門檻較低，一切憑實力說話的「鏈上基金系統」的雛形，那些能夠準確把握市場風向的基金經理可以利用 dHedge 更輕便地募集更多資金，而普通投資者也獲得了更傻瓜式的投資選擇。不過此前有限的投資品類讓基金經理們在進行多資產風險對沖以及套利等操作時飽受侷限。

不過隨着 V2 版本的發佈，dHedge 建立了一個靈活的框架，這個框架可以幫助 dHedge 加入新的資產種類以及創造除質押、流動性挖礦之外的更多可能性，例如槓桿與做空。在未來的一段時間內，dHedge 會加入越來越多的協議支持。除了以太坊主網及 Polygon，dHedge 協議也會被部署在更多的 EVM 兼容網絡之上。dHedge 的天花板，或將被 V2 版本徹底打開。