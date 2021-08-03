只是調理心情…40多歲患者順利懷孕！中醫師親身3經驗體悟體質調養的重要

文／早安健康編輯部

「醫師，你看我是冷的還是熱的啊？」這是莊雅惠醫師在診間最常被問到的第一個問題。她受訪時準備了好幾張衛教單，其中一張是食物的寒、熱屬性表。「患者拿藥服用，但三餐與生活習慣沒有改，那藥效也會被影響。」

她說，先天不良，那後天就更不能失調。雖然我們不能改變與生俱來的基因，但透過飲食、情緒的調理，每個人都有健康的本事。

心情不好體質差、心情好順利懷孕

曾有人說，女人的病 99% 是氣出來的！中醫說的肝，除了肝臟原本的功能，還涉及情緒心理的部分，例如「肝主疏泄─肝喜條達而惡抑鬱」，也就是說中醫指的「肝」也跟情緒有關。在肝經所經過的地方，如：太陽穴、下腹兩側、生殖器部位出現異常，都歸屬於肝系的病理表現。而其中又以女性較難排解，為什麼？《外台秘要》：「男屬陽，得氣易散；女屬陰，得氣多鬱。」因為先天構造不同，男生較易排解，而女生就要更想得開，否則就容易有「肝氣鬱結」的現象，進而引發各種疾病。

她提到情緒影響體質的故事。一位 40 初頭的女性來求診，擔心自己年紀太大，還有子宮內膜異位、卵巢功能不佳的問題，所以遲遲無法懷孕，心情也大受影響。莊醫師先開導她，勸病患心情要放鬆，先把體質調理好後再來調整懷孕的問題。「我說，就算只有一顆卵子也可以受孕啊，在身體健康的情況下，肯定有希望。」

沒多久這位病患就傳來好消息，開心的跟莊醫師分享她已經成功受孕了。莊醫師說她才開了調理心情的藥方，都還沒進入到助孕的配方啊。但如當初藥方裡的一味「逍遙散」那樣，心情好，人生一切也會跟著好！

提到診間病患最常問的問題：「我是熱的還是冷的呢？」莊雅惠醫師說，大部份的人都是綜合體質，所以她會回答：「我看你有可能是上熱下寒、又冷又熱，此外還有情緒鬱結喔，然後這邊有個脂肪瘤，那可能是有血瘀。」聽起來大家毛病都很多，全中！所以莊醫師認為，每個人都有可能是綜合體質，調理起來更困難，要面面俱到除了醫生幫忙，病人自己也要加油才行。

這 3 件事讓她從此不吃冰

我們問莊醫師，您自己都不吃冰品嗎？她笑說，以前不明白體質對身體的影響，超愛吃刨冰，高中跟大學的時候，可以不吃飯、不能不吃冰！如此誇張的吃法，她說應該是把這輩子的冰品在 30 歲前都吃完了。

體質的改變影響健康，她自己體會很深。莊醫師有 3 個親身經驗：離婚鬱悶 3 年得子宮肌瘤、2 個小孩都過敏、無預警突發性氣喘。

她雲淡風輕的說，自己是在離婚第 3 年才有子宮肌瘤，笑說自己就是鬱悶太久才會這樣，所以她常勸女生要多愛自己一點。另外莊醫師自己生產前未曾發作氣喘，但生了兩個孩子卻都是過敏兒。尤其是小兒氣喘，在青春期之前若沒治好，發展為成人氣喘會更難處理。

氣喘更是突如其來！看過那麼多的氣喘病人，沒想過有一天也會發生在她身上。而且她第一次感受到原來氣喘這麼難過，原來喝冰水吃刨冰的報應來了……

莊雅惠醫師簡介：美國南灣大學東方醫學博士、美國中西醫科大學針灸中藥碩士，現為莊雅惠中醫診所院長、中醫抗衰老醫學會常務理事、臺大進修推廣學院講師。著有《好好調理你的五臟》等多本養生著作。

原文引自：我是冷底還熱底？女中醫得子宮肌瘤親身體悟：更重要還是 2 招調理

來源：《早安健康》8 月號

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