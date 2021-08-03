【台新投信】北上資金、降準催油門 A股漲聲響 消費股最吸金

中國央行決定於 2021 年 7 月 15 日下調金融機構存款準備金率 0.5%，降準時點早於市場的預期，而且相比市場預期的定向降准力度更大，預計釋放長期資金高達人民幣 1 兆元，Ａ股近期展開反彈攻勢。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，除了政府積極作多貨幣政策外，截至今年上半年，北上資金淨流入 A 股 2,237 億人民幣，超過 2020 年全年規模，顯示 A 股對外資仍有長期配置吸引力；而北上資金偏好大消費優質龍頭，因其業績穩定性最高，看好大消費仍將是股市上漲引擎。

葉宇真表示，之前市場因為通膨，對中國貨幣政策有收緊的顧慮，但這一次降准把收緊預期打消，現在對未來貨幣的預期偏向寬鬆。近 10 年降準之後對市場的影響來看，全面降準 0.5% 後 1 個月，市場通常小幅走高，上証綜指平均上漲 1.17%，另一方面，以成長股為主的創業板指數平均上漲 4.85%，顯示降準有利於Ａ股後市表現。

葉宇真指出，就基本面分析，中國基建在上半年呈現溫和復甦的態勢，下半年的發力空間較大，原因在於今年專項債發行較為滯後，下半年還有超過 3 兆人民幣的額度，對應基建投資有擴張能力。此外，中國廣發證券透過自上而下測算 A 股全年盈利增速，預測 2021 年 A 股剔除金融利潤增速約 48%，同時，判斷 A 股利潤維持高位，驅動 ROE 持續改善到 2021 年第四季至 2022 年第一季。

葉宇真表示，中國經濟穩定增長，就業、人均收入持續改善，擴內需、促消費的支撐力道將進一步提升。消費市場除了食品、飲料等大宗消費持續增長，高端消費升級，數位經濟加速，服務業加快發展，以及健康醫藥提升等，都是未來可留意關注的重點。

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