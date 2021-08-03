〈貴金屬盤後〉美元下跌、公債殖利率回落 黃金8月開漲

週一 (2 日) 交易，黃金期貨價格以收高開啟 8 月，係因美元下跌與 10 年期公債殖利率進一步回落，為黃金買盤鋪路。

策略師對貴金屬保持樂觀前景，因為數據開始凸顯，全球處於不同階段的後疫情經濟復甦階段，部分地區出現一些疲弱。

中國國家統計局週六公佈，中國官方 7 月採購經理人指數 (PMI) 自前月的 50.9 下降至 50.4，但仍在 50 以上，意味著產業擴張。

ActivTrades 技術分析師 Pierre Veyret 研究日報寫道，「事實上，投資者對黃金的興趣來自於謹慎地關注中國局勢，而美元貶值進一步支撐了金價。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 5 美元或 0.3%，收每盎司 1822.20 美元。

根據道瓊市場數據，基於最活躍期貨價格計算，上週黃金上漲近 0.9%，7 月創下 2.6% 漲幅，為過去 4 個月來第三個月收高。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 2.8 美分或 0.1%，收每盎司近 25.575 美元，上週收高 1.2%，但 7 月仍下跌 2.5%。

ThinkMarkets.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 寫道，上週黃金和其他貴金屬受益於美元的下跌，美元因市場對聯準會 (Fed) 的鴿派立場而做出拋售回應。

週一 ICE 美元指數下降 0.1%。10 年期美國公債殖利率一度下降至 1.15% 以下，觸及 2 月以來最低水準。

與此同時，美國頂級傳染病專家 Anthony Fauci 博士週日警告，Delta 病毒讓新冠病例激增，會有更多「痛苦和苦難」來臨，美官員也懇求並呼籲尚未接種的國人接種疫苗。

上週 Fed 主席鮑爾 (Powell) 表示，對 Delta 病例的擔憂在一定程度上支持了 Fed 採取保持耐心的立場，即維持每月採購 1200 億美元公債與抵押貸款的量化寬鬆政策(QE)。

「未來一週，美國非農就業報告可能成為黃金交易者的焦點，因為該報告可能影響 Fed 對削減 QE 時間表的決定。」Razaqzada 寫道。

「新冠病毒疫情的狀況也必須留意，因為倘若情況惡化，可能負面衝擊成長，轉而影響 Fed 政策。因此美元可能會走貶並支撐黃金，因其測試了約莫 1800/10 美元附近的關鍵領域。」ThinkMarkets 寫道。

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